2022 Ara Tatil ve Ramazan Bayramı Birleştirilecek Mi?, Öğrencilere peş peşe tatil müjdesi!

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri pandeminin gölgesinde 1.5 yılın ardından yüz yüze eğitime tekrar başladı. Eylül ayında başlayan eğitim öğretim faaliyetleri ara tatil ve yarıyıl tatili kapsamında ufak mola verse de kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla aileler ve öğrenciler tatil tarihlerini gündeme aldı. MEB ikinci dönem ara tatil tarihlerini duyururken öğrencilere sevindiren haber Diyanet takviminden geldi. Bu dönem ara tatilin ardından Ramazan bayramı tatili başlayacak...

Milyonlarca öğrencinin beklediği Nisan ara tatiline kısa bir zaman kaldı. Uzun süredir eğitim öğretim faaliyetlerini evlerinden sürdüren öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılına yüz yüze olarak merhaba dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yoğun ders temposundan kısa sürede uzak kalması ve dinlenebilmeleri için son 4 yıldır ara tatil uygulaması yapıyor. Ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatilinin dışında öğrenciler dini ve resmi tatil günlerinde de okula gitmiyor. Mart ayının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde ise nisan tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri merak konusu olmuştu.

İslam dünyası için iki önemli bayramdan birisi olan Ramazan Bayramı ise bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. İki tatilin peş peşe olacak olması sebebiyle öğrenciler, toplamda 12 gün okula gitmeyecek. İşte ara tatil ve Ramazan bayramı tatilinin detayları...

Öğrenciler 1 Ayda Toplam 12 Gün Tatil Yapacak!

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini 1 aylık zaman diliminde toplam 12 günlük tatil bekliyor. MEB açıkladığı tarihler dikkate alındığında ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında uygulanacak.Ara tatil kapsamında 8 Nisan Cuma günü kapanan okullarda eğitim öğretim faaliyetleri tekrar 18 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Hafta sonu ile beraber ikinci dönem ara tatili toplam 9 gün sürecek.Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı dini günler takvimine göre bir ay sürecek Ramazan'ın hemen ardından bayram başlayacak. 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak bayram tatili 3 gün sürecek. Bayram tatili 4 Mayıs Çarşamba günü ise sona erecek. Öğrenciler böylelikle 1 aylık zaman diliminde toplam 12 gün boyunca tatil yapmış olacak.

2022 Ara Tatil ve Ramazan Bayramı Birleştirilecek Mi?

Milli Eğitim Bakanlığının gündeminde 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak ara tatil ile Ramazan Bayramının birleştirilmesi gibi bir konu bulunmuyor. Ara tatilin bitiş tarihi ile Ramazan Bayramının başlangıcı arasında 15 gün gibi uzun bir zaman bulunuyor. Gerek uzaktan eğitimin ortaya çıkardığı eksiklikler gerekse pandemi nedeniyle tatilin birleştirilmesi şuan için söz konusu değil. Dini ve resmi tatil günlerinde devlet kurumları, bankalar ve diğer kurumlar ile birlikte okullar ve üniversitelerde eğitim öğretim faaliyetlerine ara veriyor. Bu yıl birçok resmi tatil hafta sonuna denk geliyor. Sizde 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların kapalı olacağı ve hafta sonuna denk gelmeyen resmi-dini tatil günlerine aşağıda bulunan takvimden ulaşabilirsiniz.

2022 Yaz Tatili 17 Haziranda Başlayacak!

2021-2022 eğitim öğretim yılı MEB takvimine göre 17 Haziran tarihinde sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı henüz önümüzdeki yılın çalışma takvimini açıklamadı. Ancak yaz tatili uygulaması 90 gün sürerken 2022-2023 eğitim öğretim yılının Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor. 17 Haziran'da okulların kapanması ile birlikte İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dönem sonu ortalamasını içeren karnelerine kavuşacak. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda online olarak da erişime açılan karneler basılı olarak teslim edilecek. Başarı kriterlerini sağlayan öğrenciler ise Takdir ve Teşekkür Belgesi almaya hak kazanacaklar.