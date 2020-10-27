2021 yılı engelli ve yaşlılara ne kadar harçlık verecek? 2021 YILI ENGELLİ VE YAŞLI AYLIKLARI KAÇ LİRA OLACAK

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde yer alan veriler bir çok ödeme tutarını netleştirmeye başladı. Her ne kadar 2021 yılı Ocak ayı maaş katsayısı belli olmasa da mevcut katsayısına % 3 artış uygulandığında katsayı ortaya çıkmaktadır. Enflasyon farkı oluşmasında bulunan rakam değişecektir.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 11 inci maddesi kapsamında yapılacak harçlık ödemesi; 1- Yaşlılara (1.620 x 0,159094 = 257,73 TL) 2- 6-12 yaş arası Engellilere (649 x 0,159094 = 103 TL) 3- 13-18 yaş arası engellilere (973 x 0,159094 = 154,79 TL) 4- 18 yaş ve üzeri engellilere (1.297 x 0,159094 = 206 TL) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınmak suretiyle yapılır. Eğitim kurumlarına devam eden engellilere verilecek harçlık tutarının belirlenmesinde, (1.620) gösterge rakamını geçmemek üzere bulunduğu yaş grubunun gösterge rakamının iki katı esas alınır.

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