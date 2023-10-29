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2000-2008 Arası Sigortalılar Erken Emekli Olabilecek!, Kademeli Emeklilik çıktı mı?

Türkiye'de emeklilik sistemiyle ilgili yeni bir düzenleme geliyor. CNN Programcısı ve Araştırmacı Yazar Uğur Önver, kademeli ve kısmi emeklilikle ilgili yasa tasarısının konturlarının belirmeye başladığını açıkladı. Bu düzenlemeyle, 2000-2008 arası sigorta başlangıcı olanlar, kademeli emeklilik şartlarına uydukları takdirde erken emeklilik hakkı kazanacaklar.

2000-2008 Arası Sigortalılar Erken Emekli Olabilecek!, Kademeli Emeklilik çıktı mı?
Kamusaati
Kamusaati
29 Ekim 2023 Pazar 21:02

Türkiye'de emeklilik sistemiyle ilgili yeni bir düzenleme geliyor. CNN Programcısı ve Araştırmacı Yazar Uğur Önver, kademeli ve kısmi emeklilikle ilgili yasa tasarısının konturlarının belirmeye başladığını açıkladı. Bu düzenlemeyle, 2000-2008 arası sigorta başlangıcı olanlar, kademeli emeklilik şartlarına uydukları takdirde erken emeklilik hakkı kazanacaklar.

Kademeli emeklilik şartları, sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişiklik gösterecek. Önver tarafından paylaşılan bilgilere göre, SSK'lı kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5,500 ile 5,975 arası prim günü tamamladıklarında emekli olabilecekken, erkekler için bu süre 25 yıl sigortalılık süresi ve aynı prim günleri olacak.

Emekli sandığına tabi kadınlar için şartlar 7,200 prim günü ve erkekler için 9,000 prim günüyle tamamlanacak.

2000-2008 arası sigortalılar için ise emeklilik koşulları şöyle olacak:

  • 7,000 gün prim ödemesi ve 60 yaşını doldurması
  • 3,600 gün prim ödemesi ve 15 yıl sigortalılık süresiyle 50 yaşında emeklilik
  • 3,600 prim günü ödemesi ve 25 yıllık sigortalılık süresiyle 52 yaşında emeklilik

Kısmi emeklilik için gereken şartlar ise 4,500 gün prim ödemesi, 12.5 yıl sigortalılık süresi ve 25 yıllık sigortalılık süresi olacak.

Uğur Önver, bu düzenlemenin henüz taslak aşamasında olduğunu ve revize edilebileceğini de belirtti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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