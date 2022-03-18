20 Mart Pazar Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?

Güne 918,51 ile başlayan Gram Altın, saat 23:24 itibarıyla %0,41 azalışla 913,41'dan işlem görüyor. Dün en düşük 917,01, en yüksek 918,52 seviyelerini gören Gram Altın, günü 918,52 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 16.02.2022 tarihinde 818,24 ile son bir ayın en düşük, 12.03.2022 tarihinde ise 960,83 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 913,41 TL'ye karşılık gelmektedir.

Gram Altın'ın fiyatı ons’a göre nasıl hesaplanır?

1 gram altının fiyatı, 1 ons altının güncel fiyatının 31.10’da birine eşittir.

Bir senaryoda, 1 ons altını $1555 olarak kabul edersek;

1 ons = 31.10 gram’a eşit olduğu için,

1 gram altın = $50 değerinde olur.

Gram altının yerel piyasalardaki değerini bulmak için dolar/TL kuru hesaba katılmalıdır.

Bu senaryoda, Dolar/TL kurunu 7 olarak alırsak,

1 gram altın = 50 X 7 = 350 TL değerinde olur.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,7163 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 23:22 itibarıyla %0,71 artışla 14,8058 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,5578, en yüksek 14,8032 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,7144 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 18.02.2022 tarihinde 13,5136 ile son bir ayın en düşük, 13.03.2022 tarihinde ise 14,9941 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,8058 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 16,3255 ile başlayan Euro kuru, saat 23:22 itibarıyla %0,47 artışla 16,4018 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,0709, en yüksek 16,4274 seviyelerini gören Euro, günü 16,3620 seviyesinde kapattı. Euro, 18.02.2022 tarihinde 15,3680 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 16,6554 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,4018 TL'ye karşılık gelmektedir.

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