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20 Kasım 2023 10:48 - Güncelleme:11:14Politika Haberleri Partide yaşanan değişimin seçmende olumlu bir hava yarattığını ifade eden CHP lideri Özgür Özel, "Ben önümüzdeki 4 yıllık sürecin sonunda CHP'nin oylarını yüzde 35'in üzerine çıkaraca

Almanya maçına damga vuran Kenan Yıldız'ın tuttuğu takım ortaya çıktı! Süper Lig devinin formasıyla fotoğrafı bile var

20 Kasım 2023 10:48 - Güncelleme:11:14Politika Haberleri Partide yaşanan değişimin seçmende olumlu bir hava yarattığını ifade eden CHP lideri Özgür Özel, "Ben önümüzdeki 4 yıllık sürecin sonunda CHP'nin oylarını yüzde 35'in üzerine çıkaraca
Admin
Admin
20 Kasım 2023 Pazartesi 11:39

Almanya ile oynanan dostluk maçında performansıyla mest eden Kenan Yıldız'ın çocukken Fenerbahçe'yi desteklediği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, genç yıldızın formalı fotoğrafını oldukça beğendi.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, A Milli Takım'da gösterdiği performansla büyük dikkat çekti. Attığı gol hayranlık uyandıran 18 yaşındaki futbolcunun çocukken Fenerbahçe'yi desteklediği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE FORMALI FOTOĞRAFI VAR

A Milli Takım'ın Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 45+2. dakikada harika bir golle ay-yıldızlıları öne geçirmişti. Tüm Türkiye'yi sevince boğan 18 yaşındaki futbolcu büyük övgü alırken çocukken Fenerbahçe'yi desteklediği ortaya çıktı.

"NADİR BULUNUYORLAR"

Juventus'ta da üzerine titrenen Kenan Yıldız için İtalyan devinin hocası Allegri yaptığı açıklamada, "Ona karşı bir zaafım var. Oyuna girdiğinde o kadar hızlıydı ki Milik'in asistinde ofsaytta kaldı. Bu tür çalımlar atan oyuncuları gördüğümde bayılıyorum çünkü nadir bulunuyorlar." demişti.

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