2 Yıllık Önü Açık Üniversite Bölümleri Hangileri? ( Kolay İş Bulacaklar!)

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2 Yıllık Önü Açık Üniversite Bölümleri Hangileri? Kolay İş Bulan bölümler
Liseden mezun olan öğrenciler bir an önce iş hayatına atılmak için iki yıllık üniversite bölümlerini tercih etmedktedir. Peki bu Doğru bir seçim mi? doğru bir seçim ile kamu kurumlarında veya özel sektörde birçok iş bulabilirsiniz. Fakat konunun başında size hatırlatmak isteriz ki ömür boyu yapmaktan hoşlanacağınız bir meslek sizi daha fazla mutlu edecektir.
Sizler için bu yazımızda 2 yıllık üniversite bölümleri hangisidir sorusuna cevap olarak en çok ilgi görenleri araştırdık ve karşımıza aşağıdaki bölümler çıktı;
- Adalet
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Bilgisayar Programcılığı
- Fizyoterapi Teknikerliği
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
- Odyometri
- Grafik Tasarım
- Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü
- Sosyal Hizmetler
- İlk ve Acil Yardım
- Uçak Teknolojisi
- Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Geleceğin Gözde meslekler Hangileri Olacak?
- Alternatif Enerji Danışmanı ve Teknisyeni.
- Yapay Zeka ve Robotik Mühendisi.
- Nesnelerin İnterneti Cihazların Güvenlik/Onarım Personeli.
- Veri Bilimcisi.
- Blockchain Geliştiricisi.
- Kullanıcı Deneyimi (UX) ve
- İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (HCI) Tasarımcısı
- 3D Üretim Mühendisi
- Tıbbi Danışmanlar
- Çöp Mühendisi
- Dijital Dedektif
İki Yıllık Üniversite Bölümleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler
İki yıllık üniversite bölümü okumak için Temel Yeterlilik Testi’ne girmek ve 180 baraj puanını aşmanız yeterli olacaktır. 150 puanın altında kalan adaylar üniversite tercihi yapamaz. Aynı zamanda Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına da girebilirsiniz. AYT sınavı lisans bölümleri için yapılıyor. Her iki teste de girdiğinizde istediğiniz bölümü seçme şansınız yükselir. İki yıllık üniversite bölümü için TYT’ye girmeniz yeterli. Bu bölümler için Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel ve Dil puan türlerinin herhangi birinden 150 puan almalısınız. İki yıllık üniversite bölümleri ve taban puanlarına bakarak hayalinizdeki mesleğe dair eğitim alabilirsiniz.
İki yıllık üniversite bölümlerini okuyan öğrenciler KPSS Ön Lisans ile devlet kurumlarında çalışmaya başlayabilir. Bunun yanı sıra iki yıllık üniversite bölümü okurken Dikey Geçiş Sistemi (DGS) Sınavı’na girerek lisans mezunu da olabilirsiniz.
Öne Çıkan 2 Yıllık Üniversite Bölümleri Nelerdir?
Adalet
Adalet Meslek Yüksekokulu’nda önlisans eğitimi gören öğrenciler temel anlamda hukuk derslerini görür. Kamu hukuku, Kalem mezvuatı, Adli tıp, Özel hukuk bilgisi, Muhasebe ve İşletme yönetimi vb. derslerde eğitim veriliyor. Adalet bölümünden mezun olan öğrenciler kısaca ara personel olarak yetiştirilir. Noter ve hukuk büroları, özel bankalar ve kamu bankaları, icra müdürlükleri, kamu ve iktisadi kuruluşlar, infaz koruma merkezleri vb. birçok yerde iş imkanı bulunmaktadır.
Adalet önlisans mezunları DGS ile dört yıllık Hukuk Fakültesi’nde eğitim görebilir ve avukat olabilir.
Ağız Ve Diş Sağlığı Bölümü
Ağız Ve Diş Sağlığı Bölümü en fazla iş imkanı bulunan ve yüksek maaş getirisi olan önlisans programları arasında yer alıyor. Bu bölümü okuyan öğrenciler Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Cerrahisi; Diş Hekimliği Klinik Yardımcılığı; Dental Anatomi ve Morfoloji; Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri; Dental Maddeler ve Alet Bilgisi gibi derslerde eğitim görür. Mezun olduktan sonra üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastanesi, diş hastaneleri veya özel klinik / hastanelerde iş bulunabilir.
Ağız Ve Diş Sağlığı Bölümü mezunları diş hekimi, hastayı muayene ederken yardımcı olur ve gerekli ekipmanları hazırlar. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak işe başlayabilirsiniz. Ayrıca DGS ile Sağlık Yönetimi lisans programına geçiş mümkün.
Bilgisayar Programcılığı
Günümüzde bilgisayarlara olan ihtiyacımız her geçen gün artış gösteriyor. Bu nedenle Bilgisayar Programcılığı bölümü’nden mezun olanlar kısa sürede özel sektörde iş bulabilir. Veya kendi işini kurabilir. Uzun zamandır en iyi iki yıllık üniversite bölümleri arasında bulunuyor. Bölümde eğitim görenler Veri Tabanı Yönetimi, Nesneye Dayalı Programcılık, Ağ Sistemleri, Matematik ve Web tasarımı gibi alanlarda ders alıyor.
DGS ile Yazılım, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Endüstri, Uzay vb. mühendislik alanlarına geçiş yapılabiliyor.
Fizyoterapi Teknikerliği
İki yıllık sağlık bölümleri arasında bulunan Fizyoterapi Teknikerliği, özellikle özel sektörde iş bulmanızı sağlar. KPSS Ön Lisans ile devlet hastanelerinde de çalışabilirsiniz. Fizyoterapi Teknikerliği bölümünde öğrenciler Fizyolojiye Giriş, Isı-Işık ve Hidroterapi, Temel Halk Sağlığı, Psikoloji Bilimi ve Masaj Uygulamaları gibi derslerde eğitim alır. Hastalık, kaza vb. sonrasında oluşan sakatlıklar, hareket yetersizliği vb. sorunların giderilmesine yardımcı olur.
İki yıllık fizyoterapi okuyanlar DGS ile Fizyoterapi bölümüne geçiş yaparak Fizyoterapi Uzmanı olabilir. Fizyoterapi Uzmanları’nın iş bulma olasılığı daha yüksektir.
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri en iyi iki yıllık üniversite bölümleri arasında yer alıyor. Taban puanı yüksek olmasına rağmen her sene binlerce kişi tarafından tercih edilir. En önemli nedeni ise iş bulmanın diğer bölümlere oranla daha kolay olmasıdır. Devlet atama yapmıyor ancak sivil havacılık şirketleri için bu meslek çok önemli. Bölümde Havacılıkta Yönetim ve Organizasyon, Sivil Havacılık, Dünya Kültürleri ve Destinasyonları, Kabinde Emniyet Yönetimi gibi dersler bulunuyor. Ayrıca İngilizcenizin çok iyi olması gerekir.
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri okuyanlar DGS ile dokuz farklı lisans programına geçiş yapabilir.
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü’nden mezun olanlar KPSS Ön Lisans ile devlet kurumlarına atanabilir. Açık ve kapalı ceza infaz kurumları, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve Çocuk Eğitim Müdürlükleri’nde çalışma hakkı tanınır. Mezunlar ‘İnfaz Koruma Memuru’ olarak çalışabilir. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü dersleri: Devlet Teşkilatı Ve Bakanlık Teşkilatı Yapısı, Ceza İnfaz Kurumlarında İnsan Hakları, Meslek Etiği, Psikoloji ve Mesleki Müdahale Teknik Ve Taktikleri’dir.
DGS’de başarılı olanlar Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler lisans bölümlerine geçiş yapabilir.
Odyometri
Odyometri KPSS Ön Lisans ile en fazla atama yapılan bölümler arasında bulunuyor. Özellikle son birkaç senede atama sayıları bir hayli yükseldi. Odyometri mezunu olanlar Odyometri Teknikeri olarak devlet ve özel hastanelerde / kliniklerde iş bulabilir. Odyometri Bölüm Derslerinden bazıları: İşitme Cihazları, Çocuklarda Odyolojik Değerlendirme, Konuşma ve Dil Gelişimi, Akustik Fizik’tir. Odyometri Teknikeri kısaca gerekli ekipmanlarla kişilerin işitme testini gerçekleştirir.
Odyometri bölümünde okuyanlar DGS ile Odyoloji, Fizik, Fizik Mühendisliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Optik ve Akustik Mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabilir.
Grafik Tasarım
Reklam, tanıtım, tasarım, pazarlama vb. konulara dair ilginiz varsa iki yıllık Grafik Tasarım bölümünü okuyabilirsiniz. Grafik Tasarım mezunları iletişim becerisi ve yetkinliğine göre kısa sürede iş bulabilir. Web site, kitap, afiş, dergi, ambalaj vb. birçok alanda tasarım yaparak para kazanabilirsiniz. İki yıllık Grafik Tasarım dersleri arasında Temel Sanat Eğitimi, Tipografi, Desen, Teknik Resim ve Estetik bulunur.
Grafik Tasarım bölümünde okuyanlar DGS ile dokuz farklı lisans programında eğitim görebilir.
Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü
Veteriner Hekimlere yardımcı olmak için ara personel yetiştirmek amacıyla Laborant Ve Veteriner Sağlık Bölümü açılmıştır. Veteriner Hekimler’in yanında özel kliniklerde, çiftlikler, ilaç şirketleri, gıda kontrol merkezleri, hayvan hastaneleri, yem fabrikaları gibi birçok sektörde iş bulunabilir. Öğrenciler ikinci sınıfın bahar döneminde otuz gün staj eğitimi görmek zorundadır. Laborant Ve Veteriner Sağlık Bölümü derslerinden bazıları: Temel zooteknik, Veteriner laboratuvar teknikleri ve prensipleri, Laboratuvar hayvanlarını yetiştirme ve sağlığı, Temel veteriner patoloji’dir.
Laborant Ve Veteriner Sağlık Bölümü öğrencileri DGS ile Veterinerlik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Zootekni gibi lisans bölümlerine geçiş yapabilir.
Sosyal Hizmetler
Türkiye’de en fazla ihtiyaç duyulan önlisans programlarından biri Sosyal Hizmetler’dir. Sosyal Hizmet Mezunları huzurevi, kadın sığınma evi, belediyelerin sosyal yardım ve hizmet birimleri, çocuk esirgeme yurtları gibi yerlerde çalışabilir. KPSS Ön Lisans ile ataması yapılmasına rağmen bu oran çok düşüktür. Ancak özel kurumlarda iş olanağı oldukça fazladır. Sosyal Hizmetler Bölüm dersleri arasında Davranış Bilimleri, Sosyal Hizmet Kuruluşları, Temel bakım hizmetleri, İnsan davranışı ve sosyal çevre bulunuyor.
İki yıllık Sosyal Hizmetler öğrencileri DGS ile Sosyoloji ve lisans Sosyoloji programına 3. Sınıftan devam edebilir.
İlk Ve Acil Yardım
Uzun yıllardır İlk ve Acil Yardım bölümü en iyi iki yıllık üniversite bölümleri arasında bulunur. Devlet atamalarının diğer bölümlere göre daha fazladır ve özel sektörde iş bulma olasılığı daha yüksektir. Mezunlar İlk ve Acil Yardım Teknikeri veya Paramedik olarak adlandırılır. Paramedikler hastaların kısa sürede ve güvenli şekilde ambulansa ulaşmasını sağlar ve ilk müdahaleyi yapar. İlk ve acil yardım dersleri arasında Acil sağlık hizmetleri, Acil hasta bakımı, Anatomiye giriş, Beden eğitimi ve vücut geliştirme bulunur.
İlk ve Acil Yardım bölümü öğrencileri DGS ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik lisans programlarına geçiş yapabilir.
Uçak Teknolojisi
Uçak Teknolojisi iki yıllık İngilizce bölümler arasında bulunur. Ayrıca bazı üniversitelerde Türkçe veya karma dil olarak da eğitim verilebilir. Uçak Teknolojisi bölümü mezunları havaalanlarında ve havacılık şirketlerinde çalışmaktadır. Temel olarak hava araçlarının bakım ve onarımından sorumlu olurlar. Son yıllarda özel üniversitelerin bölümü açmasıyla birlikte iş olanağı da artmıştır. Uçak Teknolojisi derslerinden bazıları: Aerodinamik, Pistonlu Motorlar ve Uygulamaları, Uçak Bakım Uygulamaları, Uçak Göstergeleri ve Pervane’dir.
Uçak Teknolojisi bölümünde okuyan öğrenciler DGS ile on beş farklı lisans programında 3. Sınıf olarak eğitim alabilir.
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Evrensel dil İngilizce’yi öğrenerek her zaman iş bulabilirsiniz. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik önlisans programı ile devlet kurumlarında ve özel sektörde iş bulmak mümkün. Mezun olanlar Dışişleri Bakanlığı, Seyahat Acenteleri, oteller, ithalat – İhracat Şirketleri ve farklı turizm firmalarında iş bulabilir. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümünde Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Dinleme ve Konuşma Becerileri, Kelime ve Kompozisyon, Çeviri Yöntemleri dersleri vardır. Bölümün eğitim süresi iki yıldır ancak bir yıl da hazırlık sınıfında eğitim görülür.
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümünde okuyanlar DGS ile Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim lisans programlarına geçiş yapabilir.
Sizlere en iyi 2 yıllık üniversite bölümleri ile ilgili bilgi vermeye çalıştık. Umarız içeriği beğenmişsinizdir. Peki Taban puanları kaç?
Peki 2 Yıllık Önü Açık Bölümlerin 2023 Taban Puanları
YKS TYT sınavından okulların taban puanlarını alan öğrenciler, iki yıllık üniversite bölümlerine tercih yapabilecek. Tercih işlemleri sırasında adaylar için 2 Yıllık Önü Açık Bölümler 2022 (Taban Puanları) listeledik.
- 2 Yıllık Önü Açık Bölümler ve Puanları
- 2 Yıllık Önü Açık Sağlık Bölümleri 2022
- 2 Yıllık Sağlık Bölümleri Taban Puanları 2022
- 2 Yıllık En İyi Bölümler 2022 Listesi
- Geleceğin Gözde meslekler Hangileri Olacak?
- Tercih Yapılabilecek Önü Açık Tüm 2 Yıllık Bölümler
- 4 yıllık Önü Açık Bölümler Hangileridir?
- En yüksek maaşlı meslekler
Üniversitelerin toplam kontenjanı ise 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. 2 Yıllık Önlisans Yüksekokul tercihinizde tercih etmeniz gereken gelecek vaat eden bölümler şu şekilde:
- Adalet
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Basım ve Yayın Teknolojileri
- Bilgi Yönetimi
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
- Bilgisayar Operatörlüğü
- Bilgisayar Programcılığı
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Deniz Ulaştırma ve İşletme
- Deniz ve Liman İşletmeciliği
- Dış Ticaret
- Elektrik
- Emlak ve Emlak Yönetimi
- Gemi İnşaatı
- Grafik Tasarımı
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- Lojistik
- Makine
- Maliye
- Mimari Restorasyon
- Moda Tasarımı
- Moda Yönetimi
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Pazarlama
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
- Sterilizasyon , Dezenfeksiyon ve Antisepsi Teknikerliği
- Sosyal Güvenlik
- Sosyal Hizmetler
- Spor Yönetimi
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Uçak Teknolojisi
- Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
2 Yıllık Önü Açık Sağlık Bölümleri 2022
2022 yılında Devlet üniversitelerinde 2 Yıllık Önü Açık Sağlık Bölümleri aşağıdaki gibidir:
- Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü
- Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü
- Ameliyathane Hizmetleri Bölümü
- Anestezi Bölümü
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü
- Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü
- Çevre Sağlığı Bölümü
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü
- Denizci Sağlığı Bölümü
- Diş Protez Teknolojisi Bölümü
- Diyaliz Bölümü
- Eczane Hizmetleri Bölümü
- Elektronörofizyoloji Bölümü
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Evde Hasta Bakımı
- Fizyoterapi
- İlk ve Acil Yardım Bölümü
- İş ve Uğraşı Terapisi
- Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü
- Laboratuvar Teknolojisi Bölümü
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
- Nükleer Tıp Teknikleri
- Odyometri
- Optisyenlik Bölümü
- Ortopedik Protez ve Ortez
- Otopsi Yardımcılığı Bölümü
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Perfüzyon Teknikleri Bölümü
- Radyoterapi
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği
- Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü
- Yaşlı Bakımı
2 Yıllık Sağlık Bölümleri Taban Puanları 2022
2022 yılında çeşitli üniversitelerin Meslek Yüksekokullarında yer alan 2 yıllık açık sağlık bölümlerinin isimleri ve taban puanları aşağıdaki gibidir:
|Üniversite
|Bölüm
|Taban Puan
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Anestezi(İÖ)
|288 Puan
|Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
|Ağız ve Diş Sağlığı
|269 Puan
|Iğdır Üniversitesi
|Eczane Hizmetleri
|237 Puan
|Kastamonu Üniversitesi
|Fizyoterapi
|256 Puan
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
|Laborant ve Veteriner Sağlığı
|203 Puan
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
|Anestezi
|292 Puan
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
|Odyometri
|256 Puan
|Atatürk Üniversitesi (Hınıs MYO)
|Optisyenlik
|223 Puan
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|Optisyenlik
|230 Puan
|Adıyaman Üniversitesi
|Optisyenlik
|248 Puan
|Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Fizyoterapi
|264 Puan
|Akdeniz Üniversitesi Antalya
|Fizyoterapi
|293 Puan
|Aksaray Üniversitesi
|Optisyenlik
|248 Puan
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
|Fizyoterapi
|271 Puan
|Amasya Üniversitesi
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|248 Puan
|Amasya Üniversitesi (Suluova MYO)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|234 Puan
|Amasya Üniversitesi (Suluova MYO)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
|246 Puan
|Anadolu Üniversitesi
|Eczane Hizmetleri
|277 Puan
|Ankara Üniversitesi
|Anestezi
|320 Puan
|Ankara Üniversitesi
|Ağız ve Diş Sağlığı
|284 Puan
|Ardahan Üniversitesi
|Optisyenlik
|213 Puan
|Artvin Üniversitesi
|Eczane Hizmetleri
|248 Puan
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|Diyaliz
|268 Puan
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|Anestezi
|296 Puan
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|262 Puan
|Bandırma 17 Eylül Üniversitesi
|Optisyenlik
|259 Puan
|Batman Üniversitesi
|Optisyenlik
|282 Puan
|Bayburt Üniversitesi
|Anestezi
|279 Puan
2 Yıllık En İyi Bölümler 2023 Listesi
2023 yılında 2 yıllık En İyi Bölümler aşağıdaki gibidir:
- Adalet
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Ameliyathane Hizmetleri
- Anestezi
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
- Bilgisayar Programcılığı
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
- Büro Yönetimi
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)
- Diş Protez Teknolojisi
- Diyaliz
- Elektrik
- Elektronörofizyoloji
- Evde Hasta Bakımı
- Fizyoterapi
- Grafik Tasarım
- İlk ve Acil Yardım (Paramedik)
- Makine
- Odyometri
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Radyoterapi
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Uçak Teknolojisi
- Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Tercih Yapılabilecek Önü Açık Tüm 2 Yıllık Bölümler
Üniversitelerin kontenjan açtığı Tercih Yapılabilecek TYT ile Alan 2 yıllık (önlisans) bölümleri 2022 listesi aşağıdaki gibidir:
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Adalet
- Adli Tıp
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
- Ameliyathane Hizmetleri
- Anestezi
- Arıcılık
- Aşçılık
- Atçılık ve Antrenörlüğü
- Avcılık ve Yaban Hayatı
- Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
- Bağcılık
- Bahçe Tarımı
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Basım ve Yayın Teknolojileri
- Basın ve Yayıncılık
- Beton Teknolojisi
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi
- Bilgi İşlem
- Bilgi Yönetimi
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
- Bilgisayar Operatörlüğü
- Bilgisayar Programcılığı
- Bilgisayar Teknolojisi
- Bitki Koruma
- Biyokimya
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
- Boya Teknolojisi
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çevre Sağlığı
- Çevre Temizliği ve Denetimi
- Çini Sanatı Ve Tasarımı
- Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
- Çocuk Gelişimi
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
- Çorap ve Moda Tasarımı
- Deniz Brokerliği Bölümü
- Deniz Ulaştırma ve İşletme
- Deniz ve Liman İşletmeciliği
- Denizci Sağlığı
- Deri Konfeksiyon
- Deri Teknolojisi
- Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve Antisepsi
- Dış Ticaret
- Diş Protez Teknolojisi
- Diyaliz
- Dijital Medya ve Pazarlama
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
- Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
- Döküm
- Eczane Hizmetleri
- Elektrik
- Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı
- Elektrik Cihaz Teknolojisi
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi
- Elektromekanik Taşıyıcılar
- Elektronik Teknolojisi
- Elektronörofizyoloji
- Emlak ve Emlak Yönetimi
- Endüstri Ürünleri Tasarımı
- Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği
- Endüstriyel Hammaddeler İşletme Teknolojisi
- Endüstriyel Cam ve Seramik
- Endüstriyel Kalıpçılık
- Endüstriyel Tavukçuluk
- Enerji Tesisleri İşletmeciliği
- Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
- Çevre Koruma ve Kontrol
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Eser Koruma
- Et ve Ürünleri Teknolojisi
- Ev İdaresi(Açıköğretim)
- Ev Tekstili Tasarımı
- Evde Hasta Bakımı
- Fındık Eksperliği
- Fidan Yetiştiriciliği
- Fizyoterapi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü
- Geleneksel El Sanatları
- Gemi İnşaatı
- Gemi Makineleri İşletme
- Geoteknik
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
- Gıda Teknolojisi
- Giyim Üretim Teknolojisi
- Grafik Tasarımı
- Halıcılık ve Kilimcilik
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- Harita ve Kadastro
- Hava Lojistiği
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
- Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
- Hayvansal Üretim
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
- İç Mekan Tasarımı
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
- İkram Hizmetleri
- İlahiyat (Açıköğretim)
- İlk ve Acil Yardım
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
- İnşaat Teknolojisi
- İnternet ve Ağ Teknolojileri
- İş Makinaları Operatörlüğü
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İş ve Uğraşı Terapisi
- İşletme Yönetimi
- Kağıt Teknolojisi
- Kaynak Teknolojisi
- Kimya Teknolojisi
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
- Kooperatifçilik
- Kozmetik Teknolojisi
- Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi
- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
- Kültür Balıkçılığı Bölümü
- Kültürel Miras ve Turizm
- Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Laboratuvar Teknolojisi
- Lastik ve Plastik Teknolojisi
- Lojistik
- Maden Teknolojisi
- Makine
- Makine, Resim ve Konstrüksiyon
- Maliye
- Mantarcılık
- Marina İşletme
- Marina ve Yat İşletmeciliği
- Marka İletişimi(Açıköğretim)
- Medya ve İletişim
- Mekatronik
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Metalürji
- Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
- Mimari Dekoratif Sanatları
- Mimari Restorasyon
- Mobil Teknolojileri
- Mobilya ve Dekorasyon
- Moda Tasarımı
- Moda Yönetimi
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
- Nükleer Tıp Teknikleri
- Odyometri
- Optisyenlik
- Organik Tarım
- Ormancılık ve Orman Ürünleri
- Ortopedik Protez ve Ortez
- Oto Boya ve Karoseri
- Otobüs Kaptanlığı
- Otomotiv Teknolojisi
- Otopsi Yardımcılığı
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Pazarlama
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Perfüzyon Teknikleri
- Peyzaj ve Süs Bitkileri
- Podoloji
- Polimer Teknolojisi Bölümü
- Posta Hizmetleri
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi
- Radyoterapi
- Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
- Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
- Raylı Sistemler İşletmeciliği
- Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
- Raylı Sistemler Makinistlik
- Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
- Reklamcılık
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği
- Sahne ve Dekor Tasarımı
- Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
- Seracılık
- Seramik Cam Ve Çinicilik
- Seramik Ve Cam
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
- Sondaj Teknolojisi
- Sosyal Güvenlik
- Sosyal Hizmetler
- Spor Yönetimi
- Su Altı Teknolojisi
- Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
- Sulama Teknolojisi
- Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
- Süt ve Besi Hayvancılığı
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi
- Şarap Üretim Teknolojisi
- Tahribatsız Muayene
- Tapu ve Kadastro
- Tarım(Açıköğretim)
- Tarım İşletmecilik
- Tarım Makineleri
- Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
- Tarla Bitkileri
- Tekstil Teknolojisi
- Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
- EN İYİ 2 YILLIK BÖLÜMLER
- Tohumculuk
- Turist Rehberliği
- Turizm Animasyonu
- Turizm Rehberliği
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Uçak Teknolojisi
- Uçuş Harekat Yöneticiliği
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
- Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi
- Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
- Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
- Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
- Üretimde Kalite Kontrol
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Yağ Endüstrisi
- Yapı Denetimi Bölümü
- Yapı Ressamlığı
- Yapı Tesisat Teknolojisi
- Yapı Yalıtım Teknolojisi
- Yat İşletme ve Yönetimi
- Yat Kaptanlığı
- Yaşlı Bakımı
- Yerel Yönetimler
- Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
2 yıllık maaşı yüksek bölümler
4 yıllık Önü Açık Bölümler Hangileridir?
Lisans yani 4 yıllık önü açık bölümler aşağıdaki gibidir:
- Tıp fakültesi
- Beslenme ve Diyetetik.
- Mühendislik fakültelerinin:
- Yazılım mühendisliği
- Tekstil Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Bilgisayar Mühendisliği.
- Matematik Mühendisliği
- Bilişim sistemleri mühendisliği
- Makine mühendisliği
- Yapay zeka mühendisliği
- İnşaat mühendisliği
- Uçak mühendisliği
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği.
- Bilgisayar öğretmenliği
- Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri.
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği.
- Biyoloji Öğretmenliği.
- Çevre Mühendisliği.
- Diş Hekimliği.
- Hemşirelik,
- Ebelik,
- Sağlık yönetimi
2 Yıllık Önlisans Okumak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?
2022 YKS’de üniversite tercihi için önceki yıllarda geçerli olan 150 ve 180 puan alma zorunluğu bulunmuyor. Yani baraj kaldırıldı! TYT’de 200 puan alanların bu puanı iki yıl kullanmaları da bu yıl son buluyor. 2023 yılında artık bu uygulanmayacak. Özetle: Yks sınavına giren her öğrenci 2 yıllık yada 4 yıllık bir bölüm tercih ederek üniversiteli olabilecek!
2 Yıllık Önlisans Okumak İsteyenler Herhangi bir ön lisans bölümü için TYT sınavına girilmelidir ve bu sınavda; fen bilimleri, sosyal bilimler, matematik ve Türkçe derslerinden sorumlusunuz. 2022 yılında Baraj kaldırıldığı için yukarıdaki geçerli taban puanları tutturduğunuza 2 yıllık bölüm tercih ederek seçtiğiniz üniversitelere bağlı 2 Yıllık Önlisans bölümlerini Okuyabilirsiniz.
TYT ile 4 Yıllık Lisans Bölümüne Gidilir mi?
Tyt ile 4 yıllık bölümlere gidilmez. TYT ile yalnızca 2 yıllık önlisans bölümlerine ve yetenek sınavı ile alan bölümlere yerleşebilirsiniz.
4 Yıllık Lisans bölümleri tercih edebilmek için AYT veya YDT sınavlarına girilmelidir.
En yüksek maaşlı meslekler
‘Geleceğin meslekleri neler olacak, en kazançlı işler hangisi, hangi mesleği seçmeliyim’ sorularına cevap arıyor.
İşte Türkiye’de en çok merak edilen ve en yüksek maaşlı meslekler listesini derledik. İşte detaylar…
Vergi Uzmanı Maaşları
En düşük maaş : 7540 TL
Ortalama maaş : 9870 TL
En yüksek maaş : 13080 TL
Yazılım Mühendisi Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 10220 TL
En yüksek maaş : 20050 TL
Tekstil Mühendisi Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 6320 TL
En yüksek maaş : 10690 TL
Medikal Doktor Maaşları
En düşük maaş : 7390 TL
Ortalama maaş : 16930 TL
En yüksek maaş : 28710 TL
Avukat Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 7810 TL
En yüksek maaş : 16540 TL
İç Mimar Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 6630 TL
En yüksek maaş : 12980 TL
İnşaat Mühendisi Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 7530 TL
En yüksek maaş : 15270 TL
Makine Mühendisi Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 7150 TL
En yüksek maaş : 14000 TL
Bilgisayar Mühendisi
En düşük maaş : 5810 TL
Ortalama maaş : 8410 TL
En yüksek maaş : 18000 TL
Hemşire Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 5810 TL
En yüksek maaş : 9350 TL
Eczacı Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 8010 TL
En yüksek maaş : 18320 TL
Mimar Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 7860 TL
En yüksek maaş : 22790 TL
Kabin Memuru Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 8380 TL
En yüksek maaş : 19270 TL
Pilot Maaşları
En düşük maaş : 21630 TL
Ortalama maaş : 41950 TL
En yüksek maaş : 59130 TL
Gıda Mühendisi Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 6310 TL
En yüksek maaş : 10410 TL
Psikolog Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 6310 TL
En yüksek maaş : 13680 TL
Diş Hekimi Maaşları
En düşük maaş : 5720 TL
Ortalama maaş : 14070 TL
En yüksek maaş : 30530 TL
Gazeteci Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 8760 TL
En yüksek maaş : 17500 TL