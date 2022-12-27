2 Yıllık Önü Açık Üniversite Bölümleri Hangileri? ( Kolay İş Bulacaklar!)

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2 Yıllık Önü Açık Üniversite Bölümleri Hangileri? Kolay İş Bulan bölümler

Liseden mezun olan öğrenciler bir an önce iş hayatına atılmak için iki yıllık üniversite bölümlerini tercih etmedktedir. Peki bu Doğru bir seçim mi? doğru bir seçim ile kamu kurumlarında veya özel sektörde birçok iş bulabilirsiniz. Fakat konunun başında size hatırlatmak isteriz ki ömür boyu yapmaktan hoşlanacağınız bir meslek sizi daha fazla mutlu edecektir.

Sizler için bu yazımızda 2 yıllık üniversite bölümleri hangisidir sorusuna cevap olarak en çok ilgi görenleri araştırdık ve karşımıza aşağıdaki bölümler çıktı;

Adalet

Ağız ve Diş Sağlığı

Bilgisayar Programcılığı

Fizyoterapi Teknikerliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Odyometri

Grafik Tasarım

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü

Sosyal Hizmetler

İlk ve Acil Yardım

Uçak Teknolojisi

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Geleceğin Gözde meslekler Hangileri Olacak?

Alternatif Enerji Danışmanı ve Teknisyeni.

Yapay Zeka ve Robotik Mühendisi.

Nesnelerin İnterneti Cihazların Güvenlik/Onarım Personeli.

Veri Bilimcisi.

Blockchain Geliştiricisi.

Kullanıcı Deneyimi (UX) ve

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (HCI) Tasarımcısı

3D Üretim Mühendisi

Tıbbi Danışmanlar

Çöp Mühendisi

Dijital Dedektif

İki Yıllık Üniversite Bölümleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İki yıllık üniversite bölümü okumak için Temel Yeterlilik Testi’ne girmek ve 180 baraj puanını aşmanız yeterli olacaktır. 150 puanın altında kalan adaylar üniversite tercihi yapamaz. Aynı zamanda Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına da girebilirsiniz. AYT sınavı lisans bölümleri için yapılıyor. Her iki teste de girdiğinizde istediğiniz bölümü seçme şansınız yükselir. İki yıllık üniversite bölümü için TYT’ye girmeniz yeterli. Bu bölümler için Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel ve Dil puan türlerinin herhangi birinden 150 puan almalısınız. İki yıllık üniversite bölümleri ve taban puanlarına bakarak hayalinizdeki mesleğe dair eğitim alabilirsiniz.

İki yıllık üniversite bölümlerini okuyan öğrenciler KPSS Ön Lisans ile devlet kurumlarında çalışmaya başlayabilir. Bunun yanı sıra iki yıllık üniversite bölümü okurken Dikey Geçiş Sistemi (DGS) Sınavı’na girerek lisans mezunu da olabilirsiniz.

Öne Çıkan 2 Yıllık Üniversite Bölümleri Nelerdir?

Adalet

Adalet Meslek Yüksekokulu’nda önlisans eğitimi gören öğrenciler temel anlamda hukuk derslerini görür. Kamu hukuku, Kalem mezvuatı, Adli tıp, Özel hukuk bilgisi, Muhasebe ve İşletme yönetimi vb. derslerde eğitim veriliyor. Adalet bölümünden mezun olan öğrenciler kısaca ara personel olarak yetiştirilir. Noter ve hukuk büroları, özel bankalar ve kamu bankaları, icra müdürlükleri, kamu ve iktisadi kuruluşlar, infaz koruma merkezleri vb. birçok yerde iş imkanı bulunmaktadır.

Adalet önlisans mezunları DGS ile dört yıllık Hukuk Fakültesi’nde eğitim görebilir ve avukat olabilir.

Ağız Ve Diş Sağlığı Bölümü

Ağız Ve Diş Sağlığı Bölümü en fazla iş imkanı bulunan ve yüksek maaş getirisi olan önlisans programları arasında yer alıyor. Bu bölümü okuyan öğrenciler Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Cerrahisi; Diş Hekimliği Klinik Yardımcılığı; Dental Anatomi ve Morfoloji; Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri; Dental Maddeler ve Alet Bilgisi gibi derslerde eğitim görür. Mezun olduktan sonra üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastanesi, diş hastaneleri veya özel klinik / hastanelerde iş bulunabilir.

Ağız Ve Diş Sağlığı Bölümü mezunları diş hekimi, hastayı muayene ederken yardımcı olur ve gerekli ekipmanları hazırlar. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak işe başlayabilirsiniz. Ayrıca DGS ile Sağlık Yönetimi lisans programına geçiş mümkün.

Bilgisayar Programcılığı

Günümüzde bilgisayarlara olan ihtiyacımız her geçen gün artış gösteriyor. Bu nedenle Bilgisayar Programcılığı bölümü’nden mezun olanlar kısa sürede özel sektörde iş bulabilir. Veya kendi işini kurabilir. Uzun zamandır en iyi iki yıllık üniversite bölümleri arasında bulunuyor. Bölümde eğitim görenler Veri Tabanı Yönetimi, Nesneye Dayalı Programcılık, Ağ Sistemleri, Matematik ve Web tasarımı gibi alanlarda ders alıyor.

DGS ile Yazılım, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Endüstri, Uzay vb. mühendislik alanlarına geçiş yapılabiliyor.

Fizyoterapi Teknikerliği

İki yıllık sağlık bölümleri arasında bulunan Fizyoterapi Teknikerliği, özellikle özel sektörde iş bulmanızı sağlar. KPSS Ön Lisans ile devlet hastanelerinde de çalışabilirsiniz. Fizyoterapi Teknikerliği bölümünde öğrenciler Fizyolojiye Giriş, Isı-Işık ve Hidroterapi, Temel Halk Sağlığı, Psikoloji Bilimi ve Masaj Uygulamaları gibi derslerde eğitim alır. Hastalık, kaza vb. sonrasında oluşan sakatlıklar, hareket yetersizliği vb. sorunların giderilmesine yardımcı olur.

İki yıllık fizyoterapi okuyanlar DGS ile Fizyoterapi bölümüne geçiş yaparak Fizyoterapi Uzmanı olabilir. Fizyoterapi Uzmanları’nın iş bulma olasılığı daha yüksektir.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri en iyi iki yıllık üniversite bölümleri arasında yer alıyor. Taban puanı yüksek olmasına rağmen her sene binlerce kişi tarafından tercih edilir. En önemli nedeni ise iş bulmanın diğer bölümlere oranla daha kolay olmasıdır. Devlet atama yapmıyor ancak sivil havacılık şirketleri için bu meslek çok önemli. Bölümde Havacılıkta Yönetim ve Organizasyon, Sivil Havacılık, Dünya Kültürleri ve Destinasyonları, Kabinde Emniyet Yönetimi gibi dersler bulunuyor. Ayrıca İngilizcenizin çok iyi olması gerekir.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri okuyanlar DGS ile dokuz farklı lisans programına geçiş yapabilir.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü’nden mezun olanlar KPSS Ön Lisans ile devlet kurumlarına atanabilir. Açık ve kapalı ceza infaz kurumları, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve Çocuk Eğitim Müdürlükleri’nde çalışma hakkı tanınır. Mezunlar ‘İnfaz Koruma Memuru’ olarak çalışabilir. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü dersleri: Devlet Teşkilatı Ve Bakanlık Teşkilatı Yapısı, Ceza İnfaz Kurumlarında İnsan Hakları, Meslek Etiği, Psikoloji ve Mesleki Müdahale Teknik Ve Taktikleri’dir.

DGS’de başarılı olanlar Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler lisans bölümlerine geçiş yapabilir.

Odyometri

Odyometri KPSS Ön Lisans ile en fazla atama yapılan bölümler arasında bulunuyor. Özellikle son birkaç senede atama sayıları bir hayli yükseldi. Odyometri mezunu olanlar Odyometri Teknikeri olarak devlet ve özel hastanelerde / kliniklerde iş bulabilir. Odyometri Bölüm Derslerinden bazıları: İşitme Cihazları, Çocuklarda Odyolojik Değerlendirme, Konuşma ve Dil Gelişimi, Akustik Fizik’tir. Odyometri Teknikeri kısaca gerekli ekipmanlarla kişilerin işitme testini gerçekleştirir.

Odyometri bölümünde okuyanlar DGS ile Odyoloji, Fizik, Fizik Mühendisliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Optik ve Akustik Mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabilir.

Grafik Tasarım

Reklam, tanıtım, tasarım, pazarlama vb. konulara dair ilginiz varsa iki yıllık Grafik Tasarım bölümünü okuyabilirsiniz. Grafik Tasarım mezunları iletişim becerisi ve yetkinliğine göre kısa sürede iş bulabilir. Web site, kitap, afiş, dergi, ambalaj vb. birçok alanda tasarım yaparak para kazanabilirsiniz. İki yıllık Grafik Tasarım dersleri arasında Temel Sanat Eğitimi, Tipografi, Desen, Teknik Resim ve Estetik bulunur.

Grafik Tasarım bölümünde okuyanlar DGS ile dokuz farklı lisans programında eğitim görebilir.

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü

Veteriner Hekimlere yardımcı olmak için ara personel yetiştirmek amacıyla Laborant Ve Veteriner Sağlık Bölümü açılmıştır. Veteriner Hekimler’in yanında özel kliniklerde, çiftlikler, ilaç şirketleri, gıda kontrol merkezleri, hayvan hastaneleri, yem fabrikaları gibi birçok sektörde iş bulunabilir. Öğrenciler ikinci sınıfın bahar döneminde otuz gün staj eğitimi görmek zorundadır. Laborant Ve Veteriner Sağlık Bölümü derslerinden bazıları: Temel zooteknik, Veteriner laboratuvar teknikleri ve prensipleri, Laboratuvar hayvanlarını yetiştirme ve sağlığı, Temel veteriner patoloji’dir.

Laborant Ve Veteriner Sağlık Bölümü öğrencileri DGS ile Veterinerlik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Zootekni gibi lisans bölümlerine geçiş yapabilir.

Sosyal Hizmetler

Türkiye’de en fazla ihtiyaç duyulan önlisans programlarından biri Sosyal Hizmetler’dir. Sosyal Hizmet Mezunları huzurevi, kadın sığınma evi, belediyelerin sosyal yardım ve hizmet birimleri, çocuk esirgeme yurtları gibi yerlerde çalışabilir. KPSS Ön Lisans ile ataması yapılmasına rağmen bu oran çok düşüktür. Ancak özel kurumlarda iş olanağı oldukça fazladır. Sosyal Hizmetler Bölüm dersleri arasında Davranış Bilimleri, Sosyal Hizmet Kuruluşları, Temel bakım hizmetleri, İnsan davranışı ve sosyal çevre bulunuyor.

İki yıllık Sosyal Hizmetler öğrencileri DGS ile Sosyoloji ve lisans Sosyoloji programına 3. Sınıftan devam edebilir.

İlk Ve Acil Yardım

Uzun yıllardır İlk ve Acil Yardım bölümü en iyi iki yıllık üniversite bölümleri arasında bulunur. Devlet atamalarının diğer bölümlere göre daha fazladır ve özel sektörde iş bulma olasılığı daha yüksektir. Mezunlar İlk ve Acil Yardım Teknikeri veya Paramedik olarak adlandırılır. Paramedikler hastaların kısa sürede ve güvenli şekilde ambulansa ulaşmasını sağlar ve ilk müdahaleyi yapar. İlk ve acil yardım dersleri arasında Acil sağlık hizmetleri, Acil hasta bakımı, Anatomiye giriş, Beden eğitimi ve vücut geliştirme bulunur.

İlk ve Acil Yardım bölümü öğrencileri DGS ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik lisans programlarına geçiş yapabilir.

Uçak Teknolojisi

Uçak Teknolojisi iki yıllık İngilizce bölümler arasında bulunur. Ayrıca bazı üniversitelerde Türkçe veya karma dil olarak da eğitim verilebilir. Uçak Teknolojisi bölümü mezunları havaalanlarında ve havacılık şirketlerinde çalışmaktadır. Temel olarak hava araçlarının bakım ve onarımından sorumlu olurlar. Son yıllarda özel üniversitelerin bölümü açmasıyla birlikte iş olanağı da artmıştır. Uçak Teknolojisi derslerinden bazıları: Aerodinamik, Pistonlu Motorlar ve Uygulamaları, Uçak Bakım Uygulamaları, Uçak Göstergeleri ve Pervane’dir.

Uçak Teknolojisi bölümünde okuyan öğrenciler DGS ile on beş farklı lisans programında 3. Sınıf olarak eğitim alabilir.

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Evrensel dil İngilizce’yi öğrenerek her zaman iş bulabilirsiniz. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik önlisans programı ile devlet kurumlarında ve özel sektörde iş bulmak mümkün. Mezun olanlar Dışişleri Bakanlığı, Seyahat Acenteleri, oteller, ithalat – İhracat Şirketleri ve farklı turizm firmalarında iş bulabilir. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümünde Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Dinleme ve Konuşma Becerileri, Kelime ve Kompozisyon, Çeviri Yöntemleri dersleri vardır. Bölümün eğitim süresi iki yıldır ancak bir yıl da hazırlık sınıfında eğitim görülür.

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümünde okuyanlar DGS ile Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim lisans programlarına geçiş yapabilir.

Sizlere en iyi 2 yıllık üniversite bölümleri ile ilgili bilgi vermeye çalıştık. Umarız içeriği beğenmişsinizdir. Peki Taban puanları kaç?

Peki 2 Yıllık Önü Açık Bölümlerin 2023 Taban Puanları

YKS TYT sınavından okulların taban puanlarını alan öğrenciler, iki yıllık üniversite bölümlerine tercih yapabilecek. Tercih işlemleri sırasında adaylar için 2 Yıllık Önü Açık Bölümler 2022 (Taban Puanları) listeledik.

2 Yıllık Önü Açık Bölümler ve Puanları

2 Yıllık Önü Açık Sağlık Bölümleri 2022

2 Yıllık Sağlık Bölümleri Taban Puanları 2022

2 Yıllık En İyi Bölümler 2022 Listesi

Geleceğin Gözde meslekler Hangileri Olacak?

Tercih Yapılabilecek Önü Açık Tüm 2 Yıllık Bölümler

4 yıllık Önü Açık Bölümler Hangileridir?

En yüksek maaşlı meslekler

Üniversitelerin toplam kontenjanı ise 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. 2 Yıllık Önlisans Yüksekokul tercihinizde tercih etmeniz gereken gelecek vaat eden bölümler şu şekilde:

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Programcılığı

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Dış Ticaret

Elektrik

Emlak ve Emlak Yönetimi

Gemi İnşaatı

Grafik Tasarımı

İnsan Kaynakları Yönetimi

Lojistik

Makine

Maliye

Mimari Restorasyon

Moda Tasarımı

Moda Yönetimi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Pazarlama

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Sterilizasyon , Dezenfeksiyon ve Antisepsi Teknikerliği

Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Uçak Teknolojisi

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

2 Yıllık Önü Açık Sağlık Bölümleri 2022

2022 yılında Devlet üniversitelerinde 2 Yıllık Önü Açık Sağlık Bölümleri aşağıdaki gibidir:

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü

Anestezi Bölümü

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü

Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü

Çevre Sağlığı Bölümü

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü

Denizci Sağlığı Bölümü

Diş Protez Teknolojisi Bölümü

Diyaliz Bölümü

Eczane Hizmetleri Bölümü

Elektronörofizyoloji Bölümü

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı

Fizyoterapi

İlk ve Acil Yardım Bölümü

İş ve Uğraşı Terapisi

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü

Laboratuvar Teknolojisi Bölümü

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Tıp Teknikleri

Odyometri

Optisyenlik Bölümü

Ortopedik Protez ve Ortez

Otopsi Yardımcılığı Bölümü

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Perfüzyon Teknikleri Bölümü

Radyoterapi

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü

Yaşlı Bakımı

2 Yıllık Sağlık Bölümleri Taban Puanları 2022

2022 yılında çeşitli üniversitelerin Meslek Yüksekokullarında yer alan 2 yıllık açık sağlık bölümlerinin isimleri ve taban puanları aşağıdaki gibidir:

Üniversite Bölüm Taban Puan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Anestezi(İÖ) 288 Puan Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı 269 Puan Iğdır Üniversitesi Eczane Hizmetleri 237 Puan Kastamonu Üniversitesi Fizyoterapi 256 Puan Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Laborant ve Veteriner Sağlığı 203 Puan Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Anestezi 292 Puan Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Odyometri 256 Puan Atatürk Üniversitesi (Hınıs MYO) Optisyenlik 223 Puan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Optisyenlik 230 Puan Adıyaman Üniversitesi Optisyenlik 248 Puan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi 264 Puan Akdeniz Üniversitesi Antalya Fizyoterapi 293 Puan Aksaray Üniversitesi Optisyenlik 248 Puan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Fizyoterapi 271 Puan Amasya Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 248 Puan Amasya Üniversitesi (Suluova MYO) Laborant ve Veteriner Sağlık 234 Puan Amasya Üniversitesi (Suluova MYO) Acil Durum ve Afet Yönetimi 246 Puan Anadolu Üniversitesi Eczane Hizmetleri 277 Puan Ankara Üniversitesi Anestezi 320 Puan Ankara Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı 284 Puan Ardahan Üniversitesi Optisyenlik 213 Puan Artvin Üniversitesi Eczane Hizmetleri 248 Puan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diyaliz 268 Puan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Anestezi 296 Puan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık 262 Puan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Optisyenlik 259 Puan Batman Üniversitesi Optisyenlik 282 Puan Bayburt Üniversitesi Anestezi 279 Puan

2 Yıllık En İyi Bölümler 2023 Listesi

2023 yılında 2 yıllık En İyi Bölümler aşağıdaki gibidir:

Adalet

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgisayar Programcılığı

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Büro Yönetimi

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)

Diş Protez Teknolojisi

Diyaliz

Elektrik

Elektronörofizyoloji

Evde Hasta Bakımı

Fizyoterapi

Grafik Tasarım

İlk ve Acil Yardım (Paramedik)

Makine

Odyometri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Radyoterapi

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Uçak Teknolojisi

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Tercih Yapılabilecek Önü Açık Tüm 2 Yıllık Bölümler

Üniversitelerin kontenjan açtığı Tercih Yapılabilecek TYT ile Alan 2 yıllık (önlisans) bölümleri 2022 listesi aşağıdaki gibidir:

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Adli Tıp

Ağız ve Diş Sağlığı

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Arıcılık

Aşçılık

Atçılık ve Antrenörlüğü

Avcılık ve Yaban Hayatı

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

Bağcılık

Bahçe Tarımı

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Basın ve Yayıncılık

Beton Teknolojisi

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgi İşlem

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojisi

Bitki Koruma

Biyokimya

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Boya Teknolojisi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çevre Sağlığı

Çevre Temizliği ve Denetimi

Çini Sanatı Ve Tasarımı

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Çorap ve Moda Tasarımı

Deniz Brokerliği Bölümü

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Denizci Sağlığı

Deri Konfeksiyon

Deri Teknolojisi

Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve Antisepsi

Dış Ticaret

Diş Protez Teknolojisi

Diyaliz

Dijital Medya ve Pazarlama

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Döküm

Eczane Hizmetleri

Elektrik

Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı

Elektrik Cihaz Teknolojisi

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektromekanik Taşıyıcılar

Elektronik Teknolojisi

Elektronörofizyoloji

Emlak ve Emlak Yönetimi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği

Endüstriyel Hammaddeler İşletme Teknolojisi

Endüstriyel Cam ve Seramik

Endüstriyel Kalıpçılık

Endüstriyel Tavukçuluk

Enerji Tesisleri İşletmeciliği

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

Çevre Koruma ve Kontrol

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Eser Koruma

Et ve Ürünleri Teknolojisi

Ev İdaresi(Açıköğretim)

Ev Tekstili Tasarımı

Evde Hasta Bakımı

Fındık Eksperliği

Fidan Yetiştiriciliği

Fizyoterapi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü

Geleneksel El Sanatları

Gemi İnşaatı

Gemi Makineleri İşletme

Geoteknik

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Gıda Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojisi

Grafik Tasarımı

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Harita ve Kadastro

Hava Lojistiği

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi

Hayvansal Üretim

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İç Mekan Tasarımı

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

İkram Hizmetleri

İlahiyat (Açıköğretim)

İlk ve Acil Yardım

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

İnşaat Teknolojisi

İnternet ve Ağ Teknolojileri

İş Makinaları Operatörlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş ve Uğraşı Terapisi

İşletme Yönetimi

Kağıt Teknolojisi

Kaynak Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Kooperatifçilik

Kozmetik Teknolojisi

Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Kültür Balıkçılığı Bölümü

Kültürel Miras ve Turizm

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laboratuvar Teknolojisi

Lastik ve Plastik Teknolojisi

Lojistik

Maden Teknolojisi

Makine

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Maliye

Mantarcılık

Marina İşletme

Marina ve Yat İşletmeciliği

Marka İletişimi(Açıköğretim)

Medya ve İletişim

Mekatronik

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Metalürji

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

Mimari Dekoratif Sanatları

Mimari Restorasyon

Mobil Teknolojileri

Mobilya ve Dekorasyon

Moda Tasarımı

Moda Yönetimi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Tıp Teknikleri

Odyometri

Optisyenlik

Organik Tarım

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Ortopedik Protez ve Ortez

Oto Boya ve Karoseri

Otobüs Kaptanlığı

Otomotiv Teknolojisi

Otopsi Yardımcılığı

Özel Güvenlik ve Koruma

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Pazarlama

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Perfüzyon Teknikleri

Peyzaj ve Süs Bitkileri

Podoloji

Polimer Teknolojisi Bölümü

Posta Hizmetleri

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Radyoterapi

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Raylı Sistemler Makinistlik

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Sahne ve Dekor Tasarımı

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi

Seracılık

Seramik Cam Ve Çinicilik

Seramik Ve Cam

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Sondaj Teknolojisi

Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Su Altı Teknolojisi

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

Sulama Teknolojisi

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Süt ve Besi Hayvancılığı

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Şarap Üretim Teknolojisi

Tahribatsız Muayene

Tapu ve Kadastro

Tarım(Açıköğretim)

Tarım İşletmecilik

Tarım Makineleri

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

Tarla Bitkileri

Tekstil Teknolojisi

Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

EN İYİ 2 YILLIK BÖLÜMLER

Tohumculuk

Turist Rehberliği

Turizm Animasyonu

Turizm Rehberliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Uçak Teknolojisi

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Üretimde Kalite Kontrol

Web Tasarımı ve Kodlama

Yağ Endüstrisi

Yapı Denetimi Bölümü

Yapı Ressamlığı

Yapı Tesisat Teknolojisi

Yapı Yalıtım Teknolojisi

Yat İşletme ve Yönetimi

Yat Kaptanlığı

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

2 yıllık maaşı yüksek bölümler

4 yıllık Önü Açık Bölümler Hangileridir?

Lisans yani 4 yıllık önü açık bölümler aşağıdaki gibidir:

Tıp fakültesi

Beslenme ve Diyetetik.

Mühendislik fakültelerinin: Yazılım mühendisliği Tekstil Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği. Matematik Mühendisliği Bilişim sistemleri mühendisliği Makine mühendisliği Yapay zeka mühendisliği İnşaat mühendisliği Uçak mühendisliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği. Bilgisayar öğretmenliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği.

Biyoloji Öğretmenliği.

Çevre Mühendisliği.

Diş Hekimliği.

Hemşirelik,

Ebelik,

Sağlık yönetimi

2 Yıllık Önlisans Okumak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

2022 YKS’de üniversite tercihi için önceki yıllarda geçerli olan 150 ve 180 puan alma zorunluğu bulunmuyor. Yani baraj kaldırıldı! TYT’de 200 puan alanların bu puanı iki yıl kullanmaları da bu yıl son buluyor. 2023 yılında artık bu uygulanmayacak. Özetle: Yks sınavına giren her öğrenci 2 yıllık yada 4 yıllık bir bölüm tercih ederek üniversiteli olabilecek!

2 Yıllık Önlisans Okumak İsteyenler Herhangi bir ön lisans bölümü için TYT sınavına girilmelidir ve bu sınavda; fen bilimleri, sosyal bilimler, matematik ve Türkçe derslerinden sorumlusunuz. 2022 yılında Baraj kaldırıldığı için yukarıdaki geçerli taban puanları tutturduğunuza 2 yıllık bölüm tercih ederek seçtiğiniz üniversitelere bağlı 2 Yıllık Önlisans bölümlerini Okuyabilirsiniz.

TYT ile 4 Yıllık Lisans Bölümüne Gidilir mi?

Tyt ile 4 yıllık bölümlere gidilmez. TYT ile yalnızca 2 yıllık önlisans bölümlerine ve yetenek sınavı ile alan bölümlere yerleşebilirsiniz.

4 Yıllık Lisans bölümleri tercih edebilmek için AYT veya YDT sınavlarına girilmelidir.

En yüksek maaşlı meslekler

‘Geleceğin meslekleri neler olacak, en kazançlı işler hangisi, hangi mesleği seçmeliyim’ sorularına cevap arıyor.

İşte Türkiye’de en çok merak edilen ve en yüksek maaşlı meslekler listesini derledik. İşte detaylar…

Vergi Uzmanı Maaşları

En düşük maaş : 7540 TL

Ortalama maaş : 9870 TL

En yüksek maaş : 13080 TL

Yazılım Mühendisi Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL

Ortalama maaş : 10220 TL

En yüksek maaş : 20050 TL

Tekstil Mühendisi Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL

Ortalama maaş : 6320 TL

En yüksek maaş : 10690 TL

Medikal Doktor Maaşları

En düşük maaş : 7390 TL

Ortalama maaş : 16930 TL

En yüksek maaş : 28710 TL

Avukat Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL

Ortalama maaş : 7810 TL

En yüksek maaş : 16540 TL

İç Mimar Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL

Ortalama maaş : 6630 TL

En yüksek maaş : 12980 TL

İnşaat Mühendisi Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL

Ortalama maaş : 7530 TL

En yüksek maaş : 15270 TL

Makine Mühendisi Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL

Ortalama maaş : 7150 TL

En yüksek maaş : 14000 TL

Bilgisayar Mühendisi

En düşük maaş : 5810 TL

Ortalama maaş : 8410 TL

En yüksek maaş : 18000 TL

Hemşire Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL

Ortalama maaş : 5810 TL

En yüksek maaş : 9350 TL

Eczacı Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL

Ortalama maaş : 8010 TL

En yüksek maaş : 18320 TL

Mimar Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL

Ortalama maaş : 7860 TL

En yüksek maaş : 22790 TL

Kabin Memuru Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL

Ortalama maaş : 8380 TL

En yüksek maaş : 19270 TL

Pilot Maaşları

En düşük maaş : 21630 TL

Ortalama maaş : 41950 TL

En yüksek maaş : 59130 TL

Gıda Mühendisi Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL

Ortalama maaş : 6310 TL

En yüksek maaş : 10410 TL

Psikolog Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL

Ortalama maaş : 6310 TL

En yüksek maaş : 13680 TL

Diş Hekimi Maaşları

En düşük maaş : 5720 TL

Ortalama maaş : 14070 TL

En yüksek maaş : 30530 TL

Gazeteci Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL

Ortalama maaş : 8760 TL

En yüksek maaş : 17500 TL