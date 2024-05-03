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2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Padişah olamayacaksın

2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Padişah olamayacaksın

2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Padişah olamayacaksın
Admin
Admin
03 Mayıs 2024 Cuma 14:34

Kamu görevlisine hakaret suçundan yargılandığı davada 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti ortadoğu ülkesi olmayacak! Senin partin de Baas Partisi olmayacak! Sen de çok istediğin rejimi getiremeyecek, padişah olamayacaksın" dedi.

Dokunulmazlığı kalkan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM GELDİ

İstenen cezaya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert ifadelerle hedef aldı.

"ZİNDANLARIN, SAVAŞLARIN BEŞİĞİDİR ORTADOĞU"

Kılıçdaroğlu, "Yoksulluğun, savaşların, zindanların ve otokrasilerin beşiğidir ortadoğu coğrafyası. Gazetecilerin ve muhalif düşüncenin hapislerle cezalandırıldığı, diktatörlerin ve aile fertlerinin saraylarda şatafat içinde yaşarken, halkının yoksulluk ve korku içine hapsolduğu çaresizliğin adresidir.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORTADOĞU ÜLKESİ OLMAYACAK"

Bu yüzdendir ki; Türkiye Cumhuriyeti Ortadoğu ülkesi olmayacak! Senin partin de Baas Partisi olmayacak! Sen de çok istediğin rejimi getiremeyecek, padişah olamayacaksın!!

"SENİN YÜREĞİN ZİNDANLARINDAN BÜYÜKTÜR İKİ GÖZÜM"

Gazeteci Barış Terkoğlu'na da 2 yıl hapis cezası verilmiş. Sevgili Barış sakın üzme kendini, senin koca yüreğin onların saltanatlarından ve zindanlarından büyüktür iki gözüm" dedi.

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