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2 Nisan Cumartesi Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

2 Nisan Cumartesi Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

2 Nisan Cumartesi Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu
Ömer
Ömer
01 Nisan 2022 Cuma 22:46

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte verilere göre, 14 bin 336 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56 oldu. Peki 1 Nisan 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Nisan Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü? 1 Nisan vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; 272 bin 196 testte 14 bin 336 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 435 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,09, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,35 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 781 bin 315, 2'nci dozda 52 milyon 977 bin 660 ve 3'üncü dozda 27 milyon 634 bin 47 olmak üzere 146 milyon 995 bin 383 aşı uygulandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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