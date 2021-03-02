2 Mart Salı 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

2 Mart Salı günlük burç yorumları! Astroloji nedir? 2 Mart Salı 2021 günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özelliklerine değinerek devam edecek olursak; sıralamayı burçların tarihleri göz önünde tutarak yapmalıyız. Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.
2 Mart 2021 burç yorumları olumlu enerjilere işaret ediyor. Günlük burç yorumları her gün astrolojiye ilgi duyanlar tarafından okunuyor. 2 Mart Salı günü İkizler burcunu sağlık konuları beklerken, Başak burcu parasal gelişmelerle ilgilenecek. İşte 2 Mart 2021 burç yorumları...
2 Mart 2021 burç yorumları sağlık, para ve ilişkiler hakkında fikir veriyor. 2 Mart Salı günü İkizler burcunu sağlık konuları beklerken, Başak burcu ve Balık burcu ise parasal gelişmelerle ilgilenecek. Astrolog Ceylin Çelebi 2 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı.
2 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Ay bugün Terazi burcundan ayrılarak saat 23.38'de Akrep burcuna geçiş yapacak. Sabah saatlerinde olumlu enerjiler var. Saat 17.09 ile 23.38 arasında yeni bir iş başlatmamalıyız zira Ay boşlukta ilerliyor olacak. Akşam saatlerinde içsel anlamda gerginliklerimiz söz konusu olabilir. İşte 2 Mart 2021 burç yorumları...
2 MART KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
Ay bugün Terazi burcundan ayrılarak Akrep burcuna geçiş yapacak. Sabah saatlerinde olumlu enerjiler var.
2 MART BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
Akşam saatlerinde içsel anlamda gerginliklerin söz konusu olabilir. İkili ilişkilerin saat 23:38 sonrasında öne çıkacak.
2 MART İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
Ay'ın burç değiştireceği bugün içsel anlamda dengesiz enerjiler seni sarabilir. Sağlığınla ilgili konulara dikkat etmelisin.
2 MART YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Evinle ilgili konularda güzel gelişmeler sabah saatlerinde meydana gelebilir. Saat 17:09 ile 23:38 arasında yeni bir iş başlatmamalısın.
2 MART ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Yakın akrabaların ve eğitim hayatınla ilgili konuları etkisi altına alacak önemli bir günden geçiyorsun. Yeni bir eğitime başlayabilir ve kendini geliştirmeye odaklanabilirsin.
2 MART BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Parasal konularınla ilgili olarak önemli gelişmeler ve seni destekleyecek görüşmeler bugünlerde yaşanabilir.
2 MART TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
Ay bugün senin burcundan ayrılarak Akrep burcuna geçiş yapıyor olacak. Parasal konuların önümüzdeki günlerde önemli hale gelebilir.
2 MART AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Gece saatlerinde Ay senin burcuna geçiş yapacak. Gün içerisinde içsel anlamda gerginliklerin söz konusu olabilir. Baş ağrıların sıkça yaşanabilir.
2 MART YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Aşk hayatının hayli aktif olacağı bir gün. Kendinle ilgili konuları başkalarına anlatmadan önce dikkat etmelisin.
2 MART OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
Evini, yuvanı ilgilendiren meselelerde atak davranman gereken durumlar söz konusu olabilir. Ebeveynlerinle yaşadığın gerilimli durumlar bugünlerde biraz daha fazla tırmanabilir.
2 MART KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
Yakın çevrenle ilgili konularda kendini fazla öne atıyor olman kurban durumuna düşmene sebebiyet verebilir. Daha önceden söylenmiş bir söz ile ilgili senden bir hareket bekleyebilirler.
2 MART BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK
Bugünlerde daha önceden yapmış olduğun bir işin parasal sonuçlarını şimdi elde ediyor olacaksın. Harcamalarını dikkatli planlaman gereken bir süreçtesin.