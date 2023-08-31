2 hafta önce bu teklifi duyunca grev sinyali vermişti! Zam kararı sonrası gözler Memur-Sen'e çevrildi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 17 Ağustos'taki toplantıda hükümetin son teklifini yetersiz bulup grev sinyali vermişti. Hakem Kurulu'nun memur ve emekli zammı için hükümetin teklifiyle aynı oranda karar vermesinin ardından gözler Memur-Sen'e çevrildi. Yetkili konfederasyonun grev kararı alıp almayacağı merak konusu.

Memurların 2024-2025 toplu sözleşme süreci bugün sona erdi. Tarafların masada anlaşamaması üzerine devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memurlara hükümetin son teklifinde olduğu gibi 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 zam verilmesini kararlaştırdı. Bu karar sonrası gözler, hükümetin 17 Ağustos'ta yaptığı teklifin ardından grev sinyali veren Memur-Sen'e çevrildi.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ TATMİN ETMEMİŞTİ

Hükümet, 17 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen toplantıda memurlara 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif etmişti. Ancak bu rakam Memur-Sen'i tatmin etmemişti.

MEMUR-SEN GREV SİNYALİ VERMİŞTİ

Toplantı sonrası "Talepleriniz kabul edilmezse ne gibi adımlar atacaksınız?" diye sorulan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz sendikayız. Dolayısıyla bir sendika nasıl bir adım atarsa onları atacağız. Onun için biz burada iyi niyetle bu masadayız. Çözüm için zorluyoruz. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Hep umudumuzu koruduk. Çünkü bu masa kamu görevlileri için en önemli çözüm masası, en önemli sorunları çözme mekanizması. Biz söyleyeceğimizi söyledik" diyerek grev sinyali vermişti.

GREV KARARI ALACAKLAR MI?

Hakem Kurulu'nun bugün almış olduğu kararla hükümetin son teklifindeki oranda memurlara zam yapıldı. Ancak bu rakamı 2 hafta önce Memur-Sen yetersiz bulmuştu. Şimdi gözler Memur-Sen'e çevrildi. Yetkili konfederasyonun grev kararı alıp almayacağı merak konusu.