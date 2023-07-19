1999-2000-2008 sigorta girişi olanlara 8 yıl erken emeklilik HAKKI verildi! Emeklilik yaşı düştü!

Sigorta primleri 1999, 2000 ve 2008 yıllarında başlayanlara SGK'dan 8 yıl erken emeklilik müjdesi geldi. Üstelik erken emeklilik için herhangi bir şart da yok.

EYT sonrası erken emeklilik müjdesi geldi. Vatandaşlara 8 yıl erken emekli olma imkanı tanındı. 1999-2000 ve 2008 yıllarında sigorta primi ödemeye başlayan ve 1800 günü dolduran kişilere yaş şartı aranmaksızın erken emeklilik imkanı sağlanacak. İşte çalışmanın tüm detayları...

Beklenen büyük müjde geldi. Emekliliği bekleyenlere haber resmi gazeteden duyuruldu. Emeklilik yaşı düştü. 1999 yılı sonrası sigortalı olan kişilere 8 yıl daha erken emekli olma imkanı oluşturuldu. EYT’den yararlanamayan 5 milyon kişiyi kapsayan gelişme büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Milyonların yüzü bu karar sayesinde gülecek. Erken emeklilikte yaş şartı değişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden onay çıkması halinde 8 yıl daha erken emekli olabileceksiniz.

EYT'yi Kaçıranlara Büyük Müjde!

Uzun yıllardır EYT’yi bekleyen vatandaşa güzel haber geldi. SGK kapsamında emekliliği bekleyen vatandaşlara büyük indirimler oluşturuldu. 8 yıl daha erken emekli olmanın hayalini kuran vatandaşlar bu yeni karar ile emekli olabilecekler. EYT’den yararlanamayanlara büyük fırsat sunuluyor. 1999 sonrası sigortalı olup 1800 prim gününü doldurmuş olanlara büyük fırsat sunuldu. Hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan emeklilik mümkün olacak.