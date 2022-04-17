18 Nisan Pazartesi Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

18 Nisan günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 18 Nisan 2022 pazartesi günlük burç yorumlarında neler bekliyor?

18 Nisan Pazartesi 2022 Günü Koç Burcunu Neler Bekliyor?

Uzak yolların hayalini kurmakla bir şey elde edemezsiniz. Planlı programlı hareket etmekle çok şey kazanacaksınız. Başkalarının düşüncelerini benimsemek zorunda kaldığınız zaman, yaptığınız işten tatmin olamıyorsunuz.

18 Nisan Pazartesi 2022 Günü Boğa Burcunu Neler Bekliyor?

Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Bugün maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı istekleri kafanızı karıştıracak. Çevrenize de şans vermelisiniz.

18 Nisan Pazartesi 2022 Günü İkizler Burcunu Neler Bekliyor?

Ay'ın bulunduğu konum, rutin iş gününüzün dışına çıkmanıza neden oluyor. Değişik ve orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı çok seviyorsunuz.

18 Nisan Pazartesi 2022 Günü Yengeç Burcunu Neler Bekliyor?

Maddi konularla ilgili düşünceleriniz, birçok aktivitenin önüne geçebilir. Değişik arayışlar içindesiniz. Çeşitli kaynakları araştırarak size en uygun olan konuyu bulmalısınız. Sizi aşan konularda ise beklemeyi tercih edebilirsiniz.

18 Nisan Pazartesi 2022 Günü Aslan Burcunu Neler Bekliyor?

Birlikteliğinizde kişiliğinizi ortaya koyacak davranış biçimlerini benimsemeniz yüzünden, sevdiğiniz kişinin tepkisini alabilirsiniz. Onun duyarlı yapısı karşısında bazı hareketlerinize kısıtlama getirmek zorunda kalacaksınız.

18 Nisan Pazartesi 2022 Günü Başak Burcunu Neler Bekliyor?

Yetenekleriniz sayesinde çevre koşullarına uyum sağlayarak, elverişli ortamın gelişmesini bekleyeceksiniz. Güvenli ilişkilerden yanasınız. Herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Siz, ne istediğiniz bilen ender kişilerden birisiniz.

18 Nisan Pazartesi 2022 Günü Terazi Burcunu Neler Bekliyor?

Ailenizle ortak çalışmalar içinde olacak, onların size verdiği desteği karşılıksız bırakmak istemeyeceksiniz. Güçlü enerjinizi ilgi alanlarınıza aktarabilmek için, yaptığınız çalışmaların sonuç vermesiniz beklemelisiniz.

18 Nisan Pazartesi 2022 Günü Akrep Burcunu Neler Bekliyor?

İnatçı yapınızı destekleyen davranış biçimleri ile karşınızdaki kişileri hayretler içinde bırakıyorsunuz. Sevdiklerinizin duygusal yaşamlarına karışmak isteyebilirsiniz. Onların da bir özel yaşamları olduğunu unutmamalısınız.

18 Nisan Pazartesi 2022 Günü Yay Burcunu Neler Bekliyor?

Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli. Bugün yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.

18 Nisan Pazartesi 2022 Günü Oğlak Burcunu Neler Bekliyor?

Değişim yaşamak için en uygun günlerden biri. Çözümlenmesi zor olan birçok olayı radikal bir kararla sonuçlandırabilirsiniz. Görünüşte iyi izlenim veren sorunlar, bazı tıkanmalara neden oluyor. Beklemek bazen işe yarıyor.

18 Nisan Pazartesi 2022 Günü Kova Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün partnerinizle olan ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Hem kendinizi, hem de onu sorgulayarak zaman kaybediyorsunuz. Olaylara değişik bir felsefe ile yaklaşmak istiyorsunuz; işler ters gittiğinde canınız sıkılıyor.

18 Nisan Pazartesi 2022 Günü Balık Burcunu Neler Bekliyor?

Mars sizi olumlu yönde etkiliyor: İş çevrenizde kariyerinize yardım edecek kişilerle olumlu bağlantılar içinde olmanızı sağlayacak. Potansiyel gücünüzü harcamak istemiyor, beklemeyi tercih ediyor, hedeflerinizi belirliyorsunuz.