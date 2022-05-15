16 Mayıs Pazartesi Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

16 Mayıs Pazartesi 2022 Günlük Burç Yorumları;16 Mayıs Pazartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunu neler bekliyor? 16 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumları! Günlük burç yorumuna göre burcunu neler bekliyor?, Burçların aşk yorumları, günlük burç özellikleri ve astroloji yorumları burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler…

16 Mayıs- 22 Mayıs 2022 haftalık burç yorumları... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları bu hafta neler bekliyor? İşte 16 Mayıs- 22 Mayıs 2022 haftalık burç yorumları

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KOÇ BURCU

Haftanın ilk gündemi Ay tutulması olacak ve sizin ortak parasal kaynaklar, borç ve ödemeler, krediler, miras konularıyla ilgili alanınızı etkileyecek. Dönüşüm için direnç gösterdiğiniz alanlar sarsılacak. Ancak yöneticiniz Mars Ay’a yaptığı pozitif açıyla size harekete geçme yönünde destek veriyor. Çarşamba günü Mars ile Neptün arasında kavuşum gerçekleşecek. Hastane ve tedavi süreçleri gündeme gelebilir, özellikle bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın. Gizli düşmanlarınız tarafından aldatılma enerjisine de açıksınız, çevrenizdeki kişilere karşı temkinli olmanızda fayda var. İçsel huzursuzluk ve karmaşa hissedebilirsiniz. Rüyalarınıza dikkat edin. Duygularınızı görmezden gelmeyin, sezgilerinize de kulak verin. Perşembe günü kariyerinizle ilgili destekleyici etkiler alıyorsunuz. Krizleri etkin yönetebilir, cesur olabilir ve risk alabilirsiniz. Bir karar almak, imza atmak ya da önemli görüşmeler için Cuma gününü değerlendirin. Hafta sonunu ise yakın çevrenizle birlikte geçirebilir, bolca diyalog halinde olabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Haftanın ilk gündemi Ay tutulması olacak ve sizi evlilik evinizden etkileyecek. Uzun ilişkiniz ya da evliliğinizde krizler yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konular açığa çıkabilir. Bununla birlikte ciddi ilişki problemleriniz varsa bitiş söz konusu olabilir. Salı günü ortak parasal kazançlar, borçlar ve ödemeler alanında destekleyici etkiler alıyorsunuz. Başkalarından gelen kazançlarınız olabilir, avantajınıza olacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Çarşamba günü sosyal çevre ilişkilerinize dikkat edin. Pasif agresif durumlarla karşılaşıp şaşırabilirsiniz ya da siz öfkenizi uygun bir şekilde ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bu da size ve ilişkilerinize zarar verebilir. Özetle çevrenizdeki kişilerden gelebilecek zararlara karşı uyanık olmaya çalışın. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa Perşembe günü oldukça destekleyici. Risk alabilir, hedeflerinize doğru cesaretle harekete geçebilirsiniz. Krizleri etkin yönetebilirsiniz. Parasal alanda etkin kararlar alabileceğiniz gün ise Cumartesi. Mevcut koşullarınıza daha geniş bir perspektiften bakabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Haftanın ilk gündemi Ay tutulması olacak ve sizi günlük rutinleriniz, akışınız, sağlığınızla ilgili alandan etkileyecek. Genel anlamda sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Tedavi planlarınız varsa ertelemeyin. Artan iş yükünüz ve sorumluluklarınızın size iyi gelmediğini fark edebilirsiniz. Bazı şeyleri bırakıp rahatlayabilirsiniz. İlişkinizle ilgili konular ise hafta ortası gündeminizi meşgul edebilir. İletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Özgürlük ihtiyacınız artıyor. Çarşamba günü kariyerinizle ilgili konularda zorlayıcı bir etki altındasınız. Harekete geçmekte zorlanabilir, dağılabilir, hedeflerinizi tutturamayabilirsiniz. Elinizdeki işleri tek tek ele almanızda, bir konuya odaklanıp onu tamamladıktan sonra bir diğerine bakmanızda fayda var. Ortak kazançlar, krediler, borç ve ödemeler alanlarında yaşadığınız sorunlar varsa, çözümlemek için Perşembe gününü değerlendirin. Krizleri etkin yönetebilirsiniz. Aynı şekilde Cuma günü yöneticiniz Merkür ile Jüpiter pozitif etkileşimde olacak ve yine aynı konularda sizi destekleyecek. Cumartesi günü Güneş burcunuza geçiyor. Enerjinizin ve motivasyonunuzun arttığını hissedebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Haftanın gündemi sizin için ağırlıklı olarak aşk ve ilişki konuları olacak. Ay tutulmasının etkilerini de bu alandan alacaksınız. Duygusal olarak zorlanabilir, iniş-çıkışlar yaşayabilirsiniz. Sorunlu bir ilişkiniz varsa ayrılık söz konusu olabilir. Ya da şifalandırmak için dönüşüm enerjisini çalıştırabilirsiniz. Alacağınız tavır önem taşıyor. Yurt dışıyla ilgili işleriniz varsa Çarşamba günü bir dağılma, yön kaybı yaşama ihtimaliniz var. Harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Seyahat planlarınız varsa Merkür retrosunun da etkisiyle iptal olabilir. Partnerinizle konuşmak, bazı şeyleri çözüme kavuşturmak ya da birlikte bir karar almak için Perşembe ve Cuma günleri destekleyici. Olayları biraz daha geniş perspektiften değerlendirebilirsiniz. Hatta partnerinizin sizin desteğinize ihtiyacı olduğunu fark edebilirsiniz. Desteklemeyi seven yapınızdan dolayı bunu seve seve yapabilirsiniz. Hafta sonu biraz içinize dönmeniz mümkün, ancak bu yeni farkındalıklar kazandığınız bir süreç. Düşüncelerinizi yazıya dökmenizde büyük fayda var. Bunlar daha sonrasında sağlıklı kararlar almanıza yardımcı olabilir.

ASLAN BURCU

Öncelikle Ay tutulmasının etkilerini aile ve ev alanınızdan alacaksınız. Aile içinde stres yaratan durumlar oluşabilir. Duygusal krizler yaşayabilirsiniz. Uzun süredir sorunlu olan bir evliliğiniz varsa bitiş söz konusu olabilir. Bir süredir ev alım-satımı ya da taşınma gibi gündemleriniz varsa artık bir karar alabilirsiniz. Hayatınızda bir dönemin kapanabileceği bir süreçtesiniz. Çarşamba günü parasal alanda bir yön kaybı, dağılma yaşamanız mümkün. Önünüzü görene kadar önemli adımlar atmamanızda fayda var. Kredi ya da borç almak gibi konularda temkinli olun. Perşembe günü yöneticiniz Güneş ile Plüton arasında pozitif etkileşim olacak. Günlük yaşamınızı yeniden düzenleyebilir, yaşam alanınızda ya da iş yerinizde önemli değişiklikler yapabilirsiniz. Kendinizi çok daha güçlü ve dayanıklı hissedebilirsiniz, sağlığınız da oldukça iyi olabilir. Ekibinizdeki kişilerin ya da yardımcılarınızın sizin desteğine ihtiyacı olabilir, onlara da destek verebilirsiniz. Cumartesi günü de Güneş ile Merkür kavuşumu yaşanacak. Arkadaşlarınızla iyi iletişim kurabilir, kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz. Sosyalleşmek için de güzel bir gün olacak.

BAŞAK BURCU

Haftaya başlarken Ay tutulmasının etkilerini özellikle yakın çevre ilişkilerinizde hissedeceksiniz. Yakınlarınızın gündemleri sizi de etkileyebilir. Bir sözleşmeye imza atarak hayatınızda bir dönemi kapatabilir, yeni bir döneme adım atabilirsiniz. Ancak Merkür retrosunun etkilerini de göz önünde bulundurun. Çarşamba günü ilişkinizle ilgili zorlayıcı etkiler altındasınız. İlişkinizle ilgili bir yön kaybı, ilişkinin geleceğiyle ilgili belirsizlik ya da hayal kırıklıkları yaşamanız mümkün. Pasif agresif davranışlarda bulunmamaya dikkat edin. Her şey göründüğü gibi olmayabilir. Yalnızsanız güzel bir ilişki yaşamaya dair umutsuz ya da karamsar hissedebilirsiniz ancak bu etkiler geçici, çok takılmamaya çalışın. Partnerinizle iletişim kurmak, bazı konuları masaya yatırmak için Perşembe ve özellikle yöneticiniz Merkür’ün Jüpiter’le pozitif etkileşimde olacağı Cuma günü uygun olacak. Kendinizi daha iyi ifade edebilir, olaylara daha geniş bir perspektiften bakabilirsiniz. İlişkiniz yoksa, kendinize güveniniz artabilir ve ilgilendiğiniz biriyle iletişim kurmak için cesaretinizi toplayabilirsiniz. Ya da birisi size doğru bir adım atabilir. Hafta sonu ise Merkür Güneş kavuşumunun etkilerini kariyer alanınızda hissedeceksiniz. Koşullarınızı iyi analiz ederek bir karar alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Haftaya başlarken Ay tutulmasının etkilerini parasal alanda hissedeceksiniz. Bu alanda zorlanmalar ve koşullarınızın yarattığı krizler yaşayabilirsiniz. Bunlar da size bazı kararlar aldırabilir. Hafta ortalarında günlük düzeninizde ya da işinizde bir karmaşa, dağılma yaşamanız mümkün. Rutinlerinizi değiştirmek istemenize rağmen adım atamayabilirsiniz. Bir diyet ya da spor programınız varsa duraklayabilirsiniz ya da dayanıklılığınızı kaybedebilirsiniz. Bu süreci akışta kalarak, kendinizi zorlamayarak geçirmeye çalışın. Ailenizle ve evinizle ilgilenmek için Perşembe ve Cuma günleri gökyüzünde destekleyici enerjiler var. Aile bireyleriyle iletişim kurmak, birlikte bazı kararlar almak için bugünleri değerlendirebilirsiniz. Sizin yardım ve desteğinize ihtiyaçları olabilir. Hak ve adaleti her zaman gözeten yapınızla aile içinde dengeleri sağlayabilirsiniz. Hafta sonu ise gelecek planlarınızla ilgili etkin kararlar almanız mümkün. Yüksek öğrenim sürecindeyseniz oldukça başarılı olabilirsiniz.

AKREP BURCU

Haftaya başlarken Ay tutulması sizin burcunuzda olacak ve sizi özellikle duygusal anlamda önemli ölçüde etkileyecek. Hayatınızla ilgili ciddi dönüşümler yaşayabilirsiniz, ancak gölge taraflarınızla yüzleşmeniz gerekecek. Hafta ortalarında aşk ve ilişki alanınızda bir dağılma, karmaşa söz konusu olabilir. İlişkiniz varsa geleceğiyle ilgili belirsizliklerden kaynaklanan iç sıkıntısı ya da hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu süreçte direnç enerjisi çalıştırmayıp akışta kalmanızda fayda var. Pasif agresif tavırlardan uzak durun. Belki biraz mesafe koymak isteyebilirsiniz. Yalnızsanız yeni bir ilişkiye başlamak konusunda temkinli olun, karşınızdaki kişi sizi yanıltabilir. Perşembe günü yöneticiniz Plüton ile Güneş arasında pozitif etkileşim olacak. Yakın çevrenizle ilişkileriniz güçlenip dönüşebilir. Krizleri etkin yönetebilirsiniz. Etkin iletişim kurabilirsiniz. Sizin desteğinize ihtiyacı olan kardeşinize ya da bir akrabanıza yardımcı olabilirsiniz. Bir eğitime başlamak istiyorsanız da uygun bir süreç olacak. Parasal konularda bazı kararlar alacaksanız Cumartesi gününü değerlendirin. Koşullarınızı daha iyi analiz edebileceksiniz.

YAY BURCU

Haftanın ilk gündemi Pazartesi günü yaşanacak Ay tutulması olacak. Sizi bilinçaltı düzeyde etkileyeceği için biraz sert etki alacaksınız. İçinize çekilebileceğiniz günlerdesiniz. Bir dönüşüm sürecindesiniz ve aslında yeni farkındalıklar kazanıyorsunuz. Hayat size gerçekleri gösteriyor. Tutulmanın ardından Pazartesi öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Hayatınızla ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Ancak aile ve ev konularında bazı yön kayıpları, dağılmalar yaşamanız mümkün. Harekete geçme konusunda zorlanabilirsiniz. Akışa bırakmaya çalışın ve koşullarınızı zorlamayın. Parasal konularla ilgili Perşembe ve Cuma günlerini değerlendirin. Özellikle Perşembe günü yöneticiniz Jüpiter’in Merkür’le olumlu etkileşimi var. Daha geniş perspektiften bakabilirsiniz. Bu da etkin kararlar almanızı sağlayacaktır. Risk alabilir, bunun karşılığında ekstra gelir elde edebilirsiniz. Cumartesi günü ise partnerinizle bir konuyu konuşmak, yalnızsanız yeni birisiyle bir iletişim başlatmak için uygun olacak. Kelimeleri çok iyi kullanabilir ve etkileyici olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Haftaya başlarken Ay tutulması ana gündeminiz olacak. Tutulmayı arkadaşlık ve sosyal çevreyle ilgili alanınızda hissedeceksiniz. Çevrenizdeki kişilerle ilgili gerçekleri görebilirsiniz, bazılarını hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Ancak ardından gerçek dostlarınızla yola devam edeceksiniz. Tutulma sonrası biraz içinize kapanabilirsiniz. Kimseyle görüşmek istemeyebilirsiniz. Bu dönemi biraz yeni farkındalıklarınız üzerine düşünmeye ayırmanız iyi olabilir. Sezgileriniz güçlü olacak. Sonrasında Çarşamba öğleden sonra Ay burcunuza geçecek. Enerjiniz ve motivasyonunuz artacak. Planlarınız ve projelerinizle ilgili daha cesur olabilir, risk alabilirsiniz. Hedeflerinize giden yolda krizleri etkin yönetebilirsiniz. Dış görünüm değişikliği yapmak istiyorsanız uygun bir dönem. Ayrıca planlarınızı, aklınızdan geçenleri yazıya dökmenizde de fayda var; bunlar ileride işinize yarayabilir. Hafta sonu günlük akışınızı, rutinlerinizi biraz esnetmeniz, hayatınıza yeni alışkanlıklar dahil etmeniz mümkün. Yeni bir diyet ya da spor programına başlayabilirsiniz.

KOVA BURCU

Pazartesi’nin enerjileri Ay tutulmasından dolayı zorlayıcı. Kariyer alanınızda krizler yaşayabilirsiniz. Bunu bir şeyleri dönüştürme yönünde itici kuvvet olarak değerlendirin. Bir karar alıp önünüze bakabilirsiniz. Ancak hafta ortalarında parasal alanda bir dağılma, yön kaybı yaşayabileceğiniz için dikkatli olun. Ayrıca aldanma, yanılma, para kaybetme enerjisine açıkçısınız. Perşembe ve Cuma günleri biraz içinize çekilmeniz, yalnız kalmak istemeniz mümkün. Ancak bu size çok iyi gelecek. Mümkünse evinizde kalın ve kendinize zaman ayırın. Kendinizi dönüştürmeye, hatta hayata yeniden başlamaya gücünüzün olduğunu hissedeceksiniz. İçinizden geçenleri, sezgilerinizi dinleyin ve bunları yazın. Bakış açınızı geniş tutun. Hemen sonrasında Cuma öğleden sonra Ay burcunuza geçecek. Hafta sonu boyunca yüksek bir enerjide olacaksınız. Aşk ve ilişkiler alanınızda da olumlu etkiler alıyorsunuz. Özellikle Cumartesi günü partnerinizle bir konuyu konuşmak, yalnızsanız yeni birisiyle iletişim başlatmak için uygun. Kelimeleri çok iyi kullanabilir ve etkileyici olabilirsiniz.

BALIK BURCU

Haftaya başlarken Ay tutulması sizin de ana gündeminiz olacak. Geleceğe dair hayallerinizi, umutlarınızı sarsan duygusal etkiler alabilirsiniz. Hayallerinize ulaşmak için dönüştürmeniz gereken her şey karşınıza çıkabilir. Hayat sizden cesur olmanızı ve kendinizi dönüştürerek geleceğe adım atmanızı istiyor. Sezgilerinizi dinleyin ama eyleme geçmeniz gerektiğini de bilin. Hafta ortalarında yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Çarşamba günü Mars ve yöneticiniz Neptün sizin burcunuzda kavuşacaklar. Harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Kolaylıkla içinize dönen bir yapıda olduğunuz için çareyi hayal dünyanıza kaçmakta bulabilirsiniz. Dağılmış hissedebilirsiniz. Size zarar verebilecek bağımlılık ya da kaçış unsurlarından uzak durmaya çalışın. Özellikle alkol ve ilaç kullanımına dikkat. Perşembe ve Cuma günü sosyal yaşamınız hareketli olabilir. İşinizle ilgili etkinliklere de katılabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınız arasından sizin desteğinize ihtiyacı olan birileri olabilir, onlara yardımcı olabilirsiniz. Hafta sonu ise ev ve aile konularında gündemleriniz oluşabilir. Taşınma ya da ev alım-satım konuları gündeminizdeyse koşullarınızı iyi analiz ederek etkin kararlar almanız mümkün.