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15 Mart Pazartesi Koronavirüs Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları

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15 Mart Pazartesi Koronavirüs Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları
15 Mart 2021 Pazartesi 00:47

sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 68 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 13 bin 378 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 489'e yükseldi. Toplamda 35 milyon 126 bin 3 test yapıldı. Bugün yapılan 132 bin 425 testten, 13 bin 378 yeni vaka sayısı, 852 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 879 bin 390 olduğu, bugün iyileşen 15 bin 516 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 701 bin 76'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise 1 bin 392 olduğu açıklandı.

 

Musa Erdoğan
Musa Erdoğan

Kaynak: Kamu Saati Özel
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