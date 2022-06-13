14 Haziran Salı Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Mayıs ayı burç yorumları

14 Haziran Salı günlük burç yorumları, 14 Haziran Salı burç yorumları merak ediliyor. İşte 14 Haziran Salı 2022 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 14 Haziran Salı 2022

14 Haziran 2022 günlük burç yorumları aşktan sağlığa kariyerden ilişkilere kadar birçok konuyu görmenizi sağlıyor. 14 Haziran Salı günü Koç burcu sürprizli bir güne uyanabilir, Başak burcu ise günün şanslısı. İşte 14 Haziran Salı burç yorumları…

Astrolog Özlem Recep tarafından 14 Haziran 2022 burç yorumları kaleme alındı. Peki, hangi burçlar için neler gündemde? 14 Haziran Salı günü Koç burcu sürprizli bir güne uyanabilir, Başak burcu ise günün şanslısı. Oğlak burcu ise toplu para alabilir. İşte 14 Haziran Salı günlük burç yorumları...

KOÇ: Parasal konularınız rahatlayacak. Aşk ve ilişkilerden yana sürpriz haberler geliyor. Zihninizden geçenleri anlamlandırırken, kalbinizi mutlu eden kişiye şans vermek isteyeceksiniz. İş yerinizdeki düşmanlara dikkat.

BOĞA: Bu hafta zihniniz oldukça bulanık, düşüncelerinizi dengelemekte zorlanırken akışta kalmak önemli. Gerçekleri sözlerinizle oldurduğunuz bir haftadan geçerken, zihninizden geçenlere dikkat etmek önemli. Kariyerinizde bir dönem bitiyor ve takım arkadaşlarınızın değiştiği bir süreç sizinle birlikte olacak.

İKİZLER: Bugün ailenizden alacağınız destek ile manevi anlamda kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Önemli gelir kaynakları, satış-pazarlama, internet üzerindeki girişimleriniz ile maddi anlamda artış yaşayabileceksiniz. Anlam veremediğiniz açık düşmanlık yapan kişilere karşı kendi kabuğunuza çekilerek sessizliğinizi korumanız sizi pek çok sıkıntıdan kurtarabilir.

YENGEÇ: Parasal konularla ilgili güzel atılımlar yaparken, iş yerinizden ayrılan birinin yerine geçebilecek bir terfi söz konusu olabilir. Miras ve nafaka konularınız bulunuyorsa hızlanacağı özel bir haftayken, sağlığınızla ilgili kendinize daha fazla özen göstermeniz gereken bir dönemin içerisinden geçmektesiniz.

ASLAN: Yeni biri ve eskisi arasında kalıyor olabilir misiniz? Yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğunuz günlerden geçerken, yoğun iş hayatı olanlar ciddi anlamda yorulabilirler. Hafta ortasından sonra kendinize yöneleceksiniz ve bu sizin hem dostlarınız hem de özel hayatınızla ilgili önemli kararlar almanıza sebep olacak gibi görünüyor. Hafta sonuna doğru parasal kaynaklar artmaya ya da önemli projelerde bulunma fırsatları karşınıza gelebilir.

BAŞAK: Büyük kalabalıklar ve iş toplantılarının arasında olacağınız önemli bir hafta olacak. Kalbi boş olanlar bu hafta aşk sizinle... Sürpriz buluşma ve görüşmeler görünüyor, özellikle hafta sonunda gelişecek olan konular önünüzdeki günlerde hayatınızın merkezindeki konu olacak gibi görünüyor. Ailenizin bu beraberliğe sıcak bakmamasıyla ilgili olası gerginliklere de oldukça açıksınız.

TERAZİ: Önemli bir sözleşme ve iş başlangıcı döngüsünde olanlar karşılarına alternatif çıkabilecek işlere bu hafta kapılarını açabilir. Hafta sonuna doğru gizli düşmanlıklara oldukça açıksınız. Aman dikkat.

AKREP: Bu hafta sevdiğiniz kişiyle kenetleneceğiniz bir süreç olacak sizin için. Uzunca zamandır haber alamadığınız bir beraberlik varsa sürpriz şekilde karşınızda. Tüm güzelliklerin kalbinizi doyuracağı şahane etkiler bulunurken, kariyeriniz hakkında zorlayıcı ama kaçınılmaz değişikliklere ayak uydurmak çok önemli.

YAY: Bu hafta hukuksal konularınız, yüksek eğitim ve yurtdışı hak ve planlarınız hakkında gelişmeler alacağınız önemli bir döngüden geçiyor olabilirsiniz. Bu hafta kimseye borç para vermemelisiniz, çünkü geri alamayabilirsiniz.

OĞLAK: Tüm bu süreçlerden geçerken iş hayatınızla ilgili olan olası değişiklikler ve toplu para alımlarına dair konuşmalar yapabilirsiniz. Gizli düşmanlıklara oldukça açıksınız, konuştuklarınıza dikkat ederken, hırsızlıklara karşı temkinli olmalısınız.

KOVA: Hafta başında çocuklarınız ve onların ihtiyaçları gündemde olurken, hafta sonuna doğru eşinizle olan olası çıkmazları zamana yaymak önemli. Boşanma sürecinden geçenler bir anda karar verecekler. Kalbi uzunca süredir yalnız olanlarsa hafta başından itibaren yeni bir döngünün içinde kendilerini bulacaklar.

BALIK: İş ve kariyer konuları hakkında da popülerliğinizin arttığı bir dönemden geçeceksiniz, tek dikkat etmeniz gereken konu sağlığınız ve kalabalık ortamlarda hakkınızda yapılan eleştiriler. Kendi hakkınıza sahip çıkmanız ve kış aylarında başınıza gelen olaylardan ders çıkarmanız gereken önemli bir dönemeçtesiniz. Geçmişten gelen kişilere şans vermek ne kadar doğru? Tercih sizin.