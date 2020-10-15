12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim

Konya'da sokak ortasında sevgilisini döven Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker, 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şeker'in avukatı, "Kadir şimdi olsa ne yaparsın?" sorusuna gencin "Yine yardım ederdim" sözleriyle cevap verdiğini söyledi.

Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğünü görünce olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Bu ceza, suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi. "KARARI İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞIYACAĞIZ" Kadir Şeker'in yargılanmasında 'meşru müdafaa sınırının aşılması' hükmünün uygulanmamasını eleştiren avukatı, Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, şunları söyledi: "Yeni ceza kanununda yer alan bir hüküm var. Meşru müdafaa sınırının korku, panik, endişe ve heyecanla aşılması diye. Ben bunu soruyorum. Olayımızda şartların tamamı var. Şimdi değil ne zaman uygulayacağız? Ya da hangi şart eksik de biz bu maddeyi değerlendirmeye almadık? Bu noktada çekincelerimiz ve itirazlarımız var. Mahkeme kararını verdi. Biz de derhal gerekçeli kararla beraber istinaf mahkemesine taşıyacağız. Empati yapın, dedik. 'Kadir Şeker kasten bırakın bir insanı öldürmeyi bir canlıya zarar veremez' iddiasını savunuyorum, söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. O nedenle öldürme kastı yok. Olsa olsa yaralama olabilirdi, neticesi ölüm, bunun da hükümleri farklıydı. Eğer uygulansaydı Kadir, tahliye olacaktı. Dolayısıyla savunmamız, meşru müdafaa sınırının aşılması üzerinde yoğunluk kazanacak. Biz bunun için tüm şartların olayımızda var olduğunu düşünüyoruz"'

"YİNE YARDIM EDERDİM"

Kadir Şeker ile duruşma öncesi yaptığı görüşmeyi anlatan avukat Aladağ, şöyle konuştu: "Kadir'in her şeye rağmen sağlık durumu iyi. Üzüntülüyüz, kaygılıyız. Ama şunu lütfen bir yere not edelim. 'Kadir şimdi olsa ne yaparsın?' dedim. 'Yine yardım ederdim' diyor. Bu çok önemli bir cevap. Kadir'i tanımanız anlamında, Kadir'in anlaşılması anlamında çok önemli bir cevap. Lütfen empati yapın. Kadir cani değil, Kadir katil değil. Israrla söylüyorum, sizlerin de tanımasını isterdim. İstinaf mahkemesinde bu savunmamız doğrultusunda en adil, en doğru kararın verileceğinin ümidini taşıyorum. Var gücümüzle mücadele edeceğiz. 'Yardım ederim, derken birini öldürürüm' anlaşılmasın"

"HAKSIZLIĞA TAHAMMÜL EDEMEM"

Gençlerin aktivist yetiştiğini söyleyen av. Aladağ, "Kadir diyor ki 'Ben haksızlığa tahammül edemem'. Aktivist yetişiyor gençler. 'Ben haksızlığa tahammül edemem. Kadın ya da erkek önemli değil' diyor. Burada bir kadın vardı, önemliydi. Ülkenin temel sorunuydu. 'Ben yine yardım ederim' diyor. Yaşadığı onca ıstırap ve acıya rağmen 'Ben yine o haksızlığı bertaraf etmek için elimden geleni yaparım' diyen 20 yaşında bir Kadir Şeker var" dedi.