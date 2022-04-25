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12 yaşındaki kız çocuğu, 9. kattan aracın üstüne düştü! Gürültüye uyanan aile korkunç manzarayla karşılaştı

Adana'da anneannesi ve dedesiyle yaşayan 12 yaşındaki kız çocuğu, oturduğu apartmanın 9'uncu katındaki balkonundan park halindeki cipin üzerine düştü. Küçük kızın başına gelenleri düşme sesine uyanan dede fark etti. Ağır yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

12 yaşındaki kız çocuğu, 9. kattan aracın üstüne düştü! Gürültüye uyanan aile korkunç manzarayla karşılaştı
Kamusaati
Kamusaati
25 Nisan 2022 Pazartesi 11:04

Adana'nın Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki 13 katlı bir apartmanda saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, anneannesi ve dedesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi E.S.K., 9'uncu kattaki dairenin balkonuna çıktı. Bir süre sonra kız çocuğu, bilinmeyen nedenle balkondan apartmanın otoparkında duran cipin üzerine düştü.

DEDESİ GÜRÜLTÜYE UYANMIŞ

Gürültüye uyanan E.S.K.'nin dedesi, balkona çıktığında torunu aracın üzerinde hareketsiz yattığını gördü. Hemen torunlarının yanına koşan anneanne ve dede, kız çocuğunu özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

KIZ ÇOCUĞUNUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.S.K.'nin düştüğü balkonda incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan E.S.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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