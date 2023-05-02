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12. sınıf öğrencilerinde devam zorunluluğu kalktı mı? lise son okula gitmese ne olur?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıf öğrencilerinde devam zorunluluğu kalktığını duyurdu. Bakan Özer, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız. Onlar muaf olacaklar" açıklamasında bulundu.

12. sınıf öğrencilerinde devam zorunluluğu kalktı mı? lise son okula gitmese ne olur?
Kamusaati
Kamusaati
02 Mayıs 2023 Salı 16:09

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor. Deprem bölgesindeki eğitime ilişkin bilgi veren Bakan Özer, "Eğitimin normalleşmesiyle ilgili büyük çaba harcadık. Müfredattan çok travmaların aşılmasına odaklandık." dedi. Bakan Özer, "Bölgedeki en güvenli yerin okullar olduğu ortaya çıktı. 466 bin vatandaşımız okullarımızda konakladı." şeklinde konuştu.

Deprem bölgesindeki nakillerle ilgili konuşan Özer, "Okulları normalleştirmeden hayatı normalleştirmemiz mümkün değil. Okulları açtıkça geriye dönüşler hızlandı. 59 bin 922 öğrenci geriye döndü. Dikkat çekici nokta en fazla dönüş Kahramanmaraş'ta. Onu Hatay izliyor 10 bin öğrenci Hatay'a döndü." dedi.

Yks sınavıyla ilgili konuşan Bakan Özer, "Öğrencilerimiz rahat olsun, fazla yormayacağız. Sınava girecek öğrenciler için 3450 destekleme kursu oluşturduk. Uzman öğretmenlerimizi bölgeye gönderdik. Tüm kitaplarını tekrar bastırdık. Çocuklarımız geleceğini dizayn ederken MEB'in her türlü imkanından faydalanıyorlar." dedi.

12. sınıfların devamsızlıktan muaf olduğunu duyuran Bakan Özer, "Öğrenciler hep aynı soruları sordu. Bu dönem travmalı bir dönem yaşandığı için bunu erken açıklayacağız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız. Onlar muaf olacaklar. Rahatlıkla YKS'ye girsinler " dedi.

Bakan Özer, "Başlangıçta devamsızlığı kaldırdık deprem bölgesinde. Beklediğimizin ötesinde travma yaşadılar. Derdimiz müfredatla ilgili değil. Bu travmayı atlatmalarını sağlamak. Not sistemlerini de değiştirdik. Sınava girmezse birinci dönem notu geçerli olacak. 2. dönem sınava girer yüksek olursa bu notu dikkate alacağız. Notlarına bakmaksızın üst sınıfa geçireceğiz. Önceliğimiz bu süreci hızlıca atlatmak. 16 Haziran'dan sonra telafi eğitimlerini yapacağız. Sağlığını korumakla ilgili güvence verebilmek önceliğimiz." şeklinde konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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