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10 firmanın seçim anketinin ortalaması alındı! İşte Son Anket Sonuçları

Muhalefet partileri erken seçim taleplerini gündeme getirmeye devam ederken, ORC, MetroPoll, Artı 1, MAK, AREA, Aksoy, Avrasya, Gezici, Optimar ve Yöneylem araştırma şirketlerinin ortalama sonuçları hesaplandı. Hesaplamaya göre Millet İttifakı yüzde 40.7 çıkarken, Cumhur İttifakı ise yüzde 39.7 çıktı. Aradaki farkın az olması, siyasi dengeler açısından dikkat çekici görülüyor.

10 firmanın seçim anketinin ortalaması alındı! İşte Son Anket Sonuçları
Kamusaati
Kamusaati
08 Haziran 2022 Çarşamba 12:17

Siyasette özellikle muhalefet partileri tarafından sık sık erken seçim talebi dile getiriliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı olacak cesaretin var mı yok mu" diye sormuş, Kılıçdaroğlu da "Erken seçim kararı alırsanız adayımızı açıklarız" yanıtını vermişti.

OLASI ERKEN SEÇİM HESABI

Siyaset gündemi hararetli şekilde akıp gitmeye devam ederken, 10 anket şirketinin sonuçlarından faydalanılarak iki ittifakın olası erken seçimde alacakları oylar hesaplandı.

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

10 anket şirketinin son anketlerinde Millet İttifakı bir puan önde çıktı. Bu rakamda Millet ve Cumhur ittifaklarının iki büyük ortağı olan CHP ve İYİ Parti ile AK Parti ve Mhp'nin oy oranları esas alındı. Millet İttifakı'nın oyu yüzde 40.7 çıkarken, Cumhur İttifakı ise yüzde 39.7'le geride kaldı.

ORC, MetroPoll, Artı 1, MAK, AREA, Aksoy, Avrasya, Gezici, Optimar ve Yöneylem'in anketlerinde çıkan sonuçların detayları şöyle:

METROPOLL: AK Parti % 32.7, MHP % 8 (AK Parti + MHP % 40.7), CHP %22.6, İYİ Parti 15.1 (CHP+İYİ Parti 37.7), HDP % 13.8, Zafer Partisi (ZP) % 1.8, SP % 1.6, DEVA % 1.3, YRP % 1, MP % 0.8, Türkiye İşçi Partisi (TİP) % 0.6.

ARTI 1: AK Parti % 29.4, MHP % 6.3 (AK Parti + MHP 35.9), CHP % 27.3, İYİ Parti %14.6 (CHP+ İYİ Parti %41.9), HDP 12.3, DEVA % 4.8, GP % 2.4, SP % 1.7, YRP % 0.5, ZP % 0.4, MP % 0.3

MAK: AK Parti% 28.3, MHP % 6.6 (AK Parti + MHP % 34.9), CHP % 27.1, İYİ Parti % 16.1 (CHP+İYİ Parti 43.2), HDP % 7.8, DEVA % 3.1, GP % 2.8, ZP % 1.8, BTP % 1.4, SP % 1.1,YRP % 0.9, MP % 0.4, BBP % 0.4, TDP % 0.2, diğer % 0.7.

AREA: AK Parti% 36.9, MHP % 10.1 (AK Parti+ MHP % 47), CHP % 25.1, İYİ Parti % 11.8 (CHP+İYİ Parti 36.9), HDP % 9.4, YRP %1.3, ZP % 1.1, SP % 1, DEVA % 0.9, MP % 0.7, TDP % 0.4, BBP % 0.3, GP % 0.2, diğer % 0.8

AKSOY: AK Parti% 30.1, MHP % 8.3 (AK Parti + MHP % 38.4), CHP % 28.8, İYİ Parti % 13.2 (CHP+İYİ Parti % 42), HDP % 9.7, DEVA % 2.2, SP % 1.4, GP % 0.7, diğer % 5.6

AVRASYA: AK Parti% 29.5, MHP % 5.7 (AK Parti + MHP % 35.2), CHP % 30.5, İYİ Parti % 12.6 (CHP+İYİ Parti % 43.1), HDP % 9.9, DEVA % 4.7, ZP % 2.2, GP % 1.9, SP % 0.9, YRP % 0.7, TİP % 0.5, diğer % 2.

GEZİCİ: AK Parti% 35.4, MHP % 8.8 AK Parti + MHP % 44.2), CHP % 26.7, İYİ Parti %11.2 (CHP+İYİ Parti 37.9), HDP % 11.2, DEVA % 2.1, YRP % 1.3, GP % 1.2, diğer % 2.1

OPTİMAR: AK Parti36.2, MHP %10.1 (AK Parti + MHP % 46.3), CHP % 26.6, İYİ Parti 10.6 (CHP+İYİ Parti % 37.2), HDP % 10.2, DEVA % 1.1, SP % 0.8, TDP % 0.7, GP % 0.6, YRP % 0.6, ZP % 0.5, BBP % 0.5, diğer % 0.9.

YÖNEYLEM: AK Parti: 29.8, MHP % 6.9 (AK Parti + MHP % 36.7), CHP % 29.5, İYİ Parti % 13.2 (CHP+İYİ Parti % 42.7), HDP % 10.3, DEVA % 2.3, YRP % 2.3, ZP % 1.8, SP % 1, TİP % 0.8, GP % 0.2, diğer 1.9.

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