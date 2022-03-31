1 Nisan Cuma Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

1 Nisan 2022 burç yorumları hayata hazırlıyor. Planlar, projeler, hayaller burçlarla birlikte şekil alıyor. Peki, 1 Nisan günlük burç yorumları kimlere mesaj veriyor? Boğa burcuna sağlık uyarısı var, Balık burcu ise şanslı. İşte 1 Nisan 2022 burç yorumları…

1 Nisan 2022 burç yorumları merak ediliyor. Peki, kimleri eler bekliyor? Nisan ayının ilk gününe bazı burçlar enerjiyle başlarken bazılarının hayatları yeni bir döngüye girecek.

1 NİSAN 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

1 Nisan'da Boğa burcuna sağlık uyarısı var, Balık burcu ise şanslı. Aslan burcu ise aşk hayatında yeni kararlar alabilir. 1 Nisan Cuma 2022 burç yorumları sizlerle...

Koç Burçları: Çok uzun zamandır ne yapsanız olmayan bir döngünün içinden geçiyordunuz. Şimdi aslında enerjiler kendinizi göstermeniz için fırsat tanıyor sizlere. Bulunduğunuz ortamlarda ilgiyi kendi üzerinize toplayacaksınız. Dış görünüşünüzü değiştirebilir, yeni bir imaj ve stil yaratabilirsiniz. Bu hafta uzunca süredir sıkıntı yaşadığınız, size zarar vermek isteyen kişilerin kendi dertlerine düştüğünü fark edeceksiniz. Boşanma arifesinde olan Koç Burçları hayatlarında yeni bir döngüye hazırlık yapıyorken kendilerini bulacaklar.

Boğa Burçları: Hastane ve kapalı alanları tetikleyen enerjiler sizinle birlikte olacak. Olası kronik rahatsızlıklarınıza çok dikkat ederken, salgın hastalıklara karşı dikkatli olmalısınız. Kendinizi bulunduğunuz ortamlarda geri planda tutma ve izole etmek isteyeceğiniz günlerden geçerken, özellikle iş ortamınızdaki kişilerin size karşı tutumlarıyla birlikte iç dünyasında farklı ama dış dünyaya farklı bir tutum içinde olduğunuz bir süreci yaşarken kendinizi bulabilirsiniz. Yakın bir zamanda iş yerinizden ayrılan ya da ayrılacak olan birinin yerine iş yerinde önemli bir pozisyon için önerilebilirsiniz.

İkizler Burçları: Kendi içinde 1 Nisan tarihinde gerçekleşen Yeniay her ne kadar gergin enerjiler taşısa da sizin için hayal ve umutlarınızın yeşermesi için size destek veriyor olacak. Güzelliklerin yanında içinizde yara olan bir konu bu belki eski bir beraberliğiniz, eski evliliğinizden alacağınız üzücü haberler içinizde huzursuzluk yaratabilir. Şans verip vermemek için sanki zamana ihtiyacınız bulunuyor.

Yengeç Burçları: İş hayatınızda değişecek yeni enerjilerin içerisinde olabilirsiniz. Bu yeni bir kariyer yolculuğu olabileceği gibi, iş arıyorsanız yeni şart ve fırsatlar, projeler oluşmaya başlayabilir. Eğer ki hamilelik yaşıyorsanız kendinize dikkat etmelisiniz, belki de doğum sürecine de yaklaşmış olabilirsiniz. Ev ve gayrimenkul alımları, yeni bir yaşam alanı ve evinizin içerisindeki değişiklikler için araştırmalar yapabilirsiniz.

Aslan Burçları: Evliliğiniz, eşiniz ve beraberliğinizle ilgili önemli bir dönemecin içerisinde olabilirsiniz. Uzun soluklu ilişkiler açısından ya evliliğe gitsin ya da ayrılalım sinyalleri adeta çalınıyor gibi. Evliliklerin içerisindeyse dayanılmaz sorunların karşısında yeni bir yol ayrımına doğru gidilebilecek bir süreç bekliyor olabilir. Bu süreç eşinizin iş hayatı sebebiyle evde bulunamaması ya da yeni bir yaşam alanına yerleşme hazırlıkları şeklinde de gelişebilir. Uzak yolculuklar bu süreç içerisinde ruhunuza iyi gelebilir.

Başak Burçları: Ameliyat, operasyon ve sağlık kontrollerinizi yaptırmanız gereken önemli bir döngüden geçiyor olabilirsiniz. Sağlığınız yerindeyse yeni bir diyet programı, pilates, yoga gibi çalışmalar ruhunuza çok iyi gelebilir. İş hayatınızdaysa çalışma ve takım arkadaşlarınızla ilgili zorlandığınız konular bu hafta itibariyle yön değiştirecek olabilir. Plan ve projeleriniz hız kazanabilir. Uzunca zamandır alacaklı olduğunuz miras ya da haklarınızla ilgili yön değiştiren gergin ama bir o kadarda sizin lehinize gerçekleşecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

Terazi Burçları: Hukuksal konularla ilgili önemli adımların atılacağı önemli bir sürecin içerisinde bulunabilirsiniz. Yakınlarınızın kaybı sonucu oluşan miras ve alamadığınız paralarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Kim dost kim düşman çıkmak üzere. İkili ilişkilerde gerginlikten uzak durmalısınız.

Akrep Burçları: Uzun süren iş yolculukları açısından önemli bir süreçtesiniz. Enerjinizi dengelemelisiniz. İş hayatınızda yeni gelişecek olan koşullar beraberliğiniz içerisinde ufak çaplı krizlere sebep verebilirmiş gibi görünüyor. İş hayatınızda gelişen olayların hukuki konulara uygun olup olmadığını kontrol etmeniz oldukça önemliymiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz senelerde hakkınıza girildiyse iş mahkemelerinden bu hafta yardım alabilir ya da beklediğiniz dava sonuçlanabilir.

Yay Burçları: Romantik vakitler geçireceğiniz özel zamanlardan geçecek olabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken konu beraberliğiniz hakkında çıkabilecek dedikodulara oldukça açıksınız. Yakın arkadaş, dostlar ya da kardeş, akrabalarınızla oluşabilecek küslüklere aman dikkat. Çocuğunuz bulunuyorsa eğitim hayatında önemli bir süreçten geçebilir, onun sıkıntılarıyla temas etmek oldukça önemli gibi görünüyor.

Oğlak Burçları: Evinizin içerisinde kendinizle baş başa kalmak isteyeceksiniz. Ruhunuzun maddi ve manevi açıdan yorulduğu süreçlerden geçtiğini hissediyor olabilirsiniz. Çocuklarınız bulunuyorsa özellikle ilk çocuğunuzun ya da yakın akraba bağlarınızın olduğu kişilerin önemli bir rahatsızlığı bugünlerde tetiklenebilir. Beraberliğinizde ben-sen kavgalarının içerisinden geçip ben hayatın neresindeyim? Sevdiklerim için gerçekten önemli miyim? gibi sorularla kendinizi yormak yerine değer veren enerjilerin içerisinde bulunmak ruhunuza iyi gelebilir.

Kova Burçları: Koç Burcunda gerçekleşen Yeni ay'la birlikte enerjiler sizin için gümbür gümbür olacak nitelikte. Gerçekten güçlendiğiniz bir döngüden geçiyorsunuz. Ancak bu gücü nasıl kullanacağınız oldukça önemli gibi görünüyor. Hakkaniyetli olduğunuz her türlü konuda arkanızda ilahi bir destekle ilerleyeceğinizi asla unutmayın. Özel yaşantınızdaki geçtiğimiz aylardaki sıkıntılı süreç bitmek üzere.

Balık Burçları: Parasal konularla ilgili yeni atılımların içerisinde bulunacağınız önemli bir döngüden geçiyor olabilirsiniz. İş aradığınız bir süreçten geçiyorsanız şanslı fırsatlara açık bir süreç başlayacak hazırlıklı olun. Özel yaşantınızdaki sırları öğrenmeye çalışanlara karşı dikkatli ve temkinli olunuz.