Konya'da başlayan karı koca kavgası Antalya'da trafik kazası ile son buldu

Antalya'da ikamet etmekte olan ve memleketleri Konya'ya gelen çiftin arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma esnasında aracı kullanan kadın, kocasının elini ısırdı. Kocanın da bu esnada el frenini çekmesi sonucu kaza meydana geldi.

Otomobil ile Konya'dan Antalya'ya gitmekte olan karı-koca arasında ailevi sebeplerle başlayan tartışma, kazayla son buldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından araçtan burunları bile kanamadan çıkan çiftin, bir süre daha tartışmaya devam ettiği belirlenirken, tartışma jandarmanın gelmesiyle son buldu. Diğer taraftan, kaza öncesinde çiftin tartışmasının had safhaya ulaştığı, aracı kullanan kadının kocasının elini ısırdığı, bu sırada kocanın da el frenini çekmesiyle kazanın gerçekleştiği belirtildi.

YOL BOYUNCA TARTIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da ikamet etmekte olan ve memleketleri Konya'ya gelen G. S. I. isimli kadın ve ismi öğrenilemeyen eşi arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından çift, Antalya'daki evlerine gelmek üzere bir yakınlarının otomobilini alarak yola çıktı. Yolda tartışmaya devam eden çift, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Tekandız mevkiinde kadının kullandığı aracın yoldan çıkması sonucu kaza yaptı.

HIZLA YOLUN KARŞISINA GEÇTİ

Kazayı yara almadan atlatan çift, görgü tanıklarının beyanına göre araçtan indikten sonra da tartışmaya devam etti. Eşinin yanından ayrılan kadın, yoldan geçen araçlara aldırış etmeksizin hızla yolun karşısına geçerken araçlar için tehlike oluşturdu. Çift arasındaki tartışmanın Tekandız mevkiine geldiğinde had safhaya ulaştığı, erkeğin kadının kaza yapma ihtimaliyle direksiyonu tutmak istediği, bu sırada eşinin elini ısırması sonrası el frenini çektiği ve aracın dönerek yoldan çıktığı belirtildi.

BASIN MENSUPLARINI TEHDİT ETTİLER

Çift arasındaki tartışma olay yerine trafik ve jandarma ekiplerinin gelmesiyle son bulurken, görüntü alan basın mensubunu görüntü almaması için tehdit etmekten geri kalmadılar.