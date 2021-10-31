İşte okulların ara tatile gireceği tarih... Geçtiğimiz yıllarda uygulanan ara tatil uygulaması 15 Kasım'da başlayıp 19 Kasım'da sona erecek. Yarıyıl tatiliyse 24 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında uygulanacak.

Koronavirüse rağmen sıkı tedbir ve aşı uygulamalarıyla geçilen yüz yüze eğitim sürecinde ara tatil sürecinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu.

Yüzbinlerce veli ve öğrenci, ara tatil için gün saymaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı eğitim takviminde ilk ara tatilin Kasım ayında yapılacağı açıklandı.

ARA TATİLDEN SONRA YARIYIL TATİLİNE GEÇİLECEK

MEB tarafından geçtiğimiz senelerde uygulanan ara tatil bu yıl da ilk dönemde 9 gün geçerli olacak. Ardından ise 15 tatil başlayacak. Bu yıl ilk ara tatil kasım ayında gerçekleşecek.

İLK YARIYIL TATİLİ 15 KASIM'DA

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.