POMEM parkuru zor mu 2021? POMEM parkur süresi ne kadar? 27. Dönem POMEM parkuru nasıl olacak?

Dördüncü aşama sağlık topu aşamasıdır. Bu aşamada aday, koşma yönü boyunca ikinci topa dokunacak ve ardından 8 metre arayla sağlık topları yerde durana kadar ikinci topa ilk topla 3 kez dokunacaktır. Her eksik dokunuş için 3 saniyelik ceza yazılır. Sağlık topuna dokunma hareketi ile aday önce en uzaktaki topa dokunacak, ardından pas geçerken dokunulmayan ilk topa dokunacak ve ardından istasyonu tamamlamak için ilk topa tekrar dokunacaktır. Beşinci aşama, takla aşamasıdır. Bu aşamada aday dubanın dışından gelecek ve yer paspasında öne doğru takla atacaktır. Bu aşamada dubadan inemeyen veya dubayı deviremeyen personele bir saniye ceza verilir.

Altıncı aşama slalom aşamasıdır. Bu aşamada adaylar 6 slalom çubuğunun dışından koşar. Bu aşamada, pas geçilen her bir slalom çubuğuna 2 saniyelik bir ceza verilir. Yedinci ve son aşama engel aşamasıdır. Bu aşamada 5 engel yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağıya ve yukarıdan olmak üzere son bir kez koşulur ve sona ulaşılır. Bu aşamada en az bir engelin uygun şekilde aşılması gerekir. Ayrıca engel düşerse ceza saniyeleri yazılır.