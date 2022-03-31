Polislerin Mesai Saatleri Yeniden Düzenleniyor!, 12/24 çalışma sistemi kalkacak mı?

EGM'den polislerin mesai saatleri için uyarı yazısı!, Polislerin grup çalışma sistemi kalkacak mı?, Polislerin mesai saatleri 8/24 ve 12/36 olacak mı?, EGM'den polislerin mesai saatleri için yeni düzenleme geldi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş yorucu çalışma saatleri yerine hızlı bir şekilde polislerin dinlenmelerine olanak sağlayacak mesai saatleri düzenlemesi yapılmasını istedi. Yazı 81 il emniyet müdürlüğüne gönderildi.

İçişleri Bakanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri'ndeki Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerin çalışma saatleriyle ilgili yeniden düzenlemeye gitti.

POLİSLERİN MESAİ SAATLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME YAPILACAK

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı 'Mesai saati uygulamaları' konulu yazıda

--*'12/24 çalışma sisteminden kademeli olmak koşulu ile hızlı bir şekilde vazgeçilmesi,

---*grup çalışma sisteminin uygulandığı birimlerde 8/24 ve 12/36 olacak şekilde gerekli düzenlemelerin

---*1 ay içersinde yapılması' istendi.

YAZIDAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

--*Personelimizin yüzde 29,41’inin 12/24, yüzde 15.48’inin 12/36, yüzde çok az bir kısmının ise 8/24 çalışma sistemine göre çalıştırıldığı tespit edilmiştir.

--*12/24 çalışma sisteminin personel moral ve motivasyonu ile verimliliğini düşürdüğü, ayrıca personelimizin bu çalışma sisteminin personel moral ve motivasyonu ile verimliliğini düşürdüğü, ayrıca personelimizin bu çalışma sisteminde iş ve sosyal hayat dengesini sağlayamadığı müşahade edilmektedir.

-*Bu anlayışla çalışma saatleri ile ilgili olumsuzlukların giderilmesi açısından;

--*12/24 çalışma sisteminden kademeli olmakla birlikte hızlı bir şekilde vazgeçilmek suretiyle, grup çalışma sisteminin uygulandığı birimlerde 8/24 ve 12/36 olacak şekilde gerekli düzenlemelerin ve çalışma planlarının 1 ay içerisinde yapılarak ilinizdeki çalışma saatleri ile ilgili oluşan son durumun Genel Müdürlüğümüze bildirilmesini,

--*Konunun hassasiyetle takip edilerek ivedilikle yerine getirilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.

İşte o yazı;