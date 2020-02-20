Polis memuru istifa edip sözleşmeli atanabilir mi?

Polis memurunun, 4/B sözleşmeli personel olarak atanmaya hak kazanması ve tazminat yükümlülüğünü göze alması halinde, polis memurluğundan istifa ederek sözleşmeli personel olarak atanmasına engel bir durum bulunmamaktadır

Polis memuru istifa edip sözleşmeli atanabilir mi?

Polis memur olarak görev yapıyorum ve okuduğum bölümün ataması geldi polislikten istifa edip kendi okuduğum bölüme uygun bir pozisyona geçis yapabilirmiyim sorusuna cevap olarak;

657 sayılı devlet memurları kanunu 94 maddesi gereğince devlet memuru bağlı olduğu kurum veya kuruluştan yazılı olarak başvurduğu başvurmak suretiyle memurluktan istifa edebilir veya bir memur görev yaptığı kurum ve kuruluşa hiçbir mazeret bildirmeksizin iş yerini terk etmesi ve bu terkin 10 gün devam etmesi halinde yazılı başvuru aranmaksızın memurluktan istifa etmiş sayılır.

Aynı kanunun 97. Maddesi gereğince istifa eden memur usulüne uygun başvuru yaptığı halde 6 ay, mazeret bilmek bildirmeksizin 10 gün devam etmeden istifa edenler ise 1 yıl tekrar memurluk görevlerine kesinlikle atanamazlar.

İstifa eden memur 4B sözleşmeli personel olarak atanacak ise bu bekleme sürelerine tabi olmaksızın istifa eder etmez 4B sözleşmeli görevlerine atanabilirler.

Ayrıca 3201 sayılı emniyet teşkilat kanunu 24. Maddesi 5 fıkrasında belirtilen Polis Meslek Yüksek Okulu eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına görev alan polis memuru olarak atananlar atanma tarihi itibariyle 6 yıl süreyle başka bir kurumlara nakil yoluyla atanamazlar maddesi bulunmaktadır. Bu süreye riayet etmeksizin memurluktan istifa edenler mecburi hizmet süresi olan 6 yıl Tamamlanmamış ise mecburi hizmet süresinin tamamlanması için kalan her yıl için kendilerine polis eğitim merkezlerinde yapılmış olan eğitim-öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.

Sonuç olarak memurluktan çekilip 4B sözleşmeli personele katılmaya hak kazanmışsanız tazminat ödemeyi göze almanız halinde polis memurluğundan İstifa ederek sözleşmeli personel olarak atanmaya engel bir durum bulunmamaktadır.

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