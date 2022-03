PMYO 2022 taban puanları açıklandı mı? Polislik sınavı 2022 için en az kaç YGS puanı gerekiyor? Polislik sınavı ne zaman?

PMYO taban puanları ve başvuru tarihleri için son dakika açıklama geldi. YKS tercihlerinin başlamasının ardından, polislik başvurusunda bulunacak adaylar için Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Yüksekokulları Aday Başvuru, Seçme Ve Değerlendirme Kılavuzu'nu yayınlandı. Yayınlanan duyuruda "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitimöğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır. Adaylar, 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir." ifadelerine yer verildi. Polislik başvuru tarihleri ve PMYO taban puanları bilgileri yayınlandı. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır. " ifadesi kullanıldı. Adaylar, 2022 polislik başvurularını Ağustos 2022 ayı içinde belirlenecek bir tarihte gerçekleştirecekler. PMO başvuruları için adayların TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olması gerekecek.

Adaylar, Ağustos 2022 ayı içinde belirlenecek bir tarihte http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.



Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.



Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.



E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.





Polis olmak isteyen adayların 2015 yılında PMYO puanı 270'ti. Herhangi bir YGS puan türünden (YGS1, YGS 2, YGS 3, YGS 4, YGS 5 veya YGS 6) adayların 270 alması PMYO başvuruları için yetiyor.

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak. g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. b) Lise ve dengi okul mezunu olmak, c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.) ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2021) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2021) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1996 – 01 Ekim 2003 tarihleri arasında doğmuş olmak), d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

PMYO puanları her sene Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bazı kriterler değerlendirilerek belirlenir. Bu kriterler her sene değişkenlik göstereceği için her sene yeni bir PMYO baraj puanı getirilir.2015 PMYO baraj puanı belirlenirken aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır.1. 2015 yılında yapılmış YGS'nin zorluk seviyesi. Geçen sene yapılan YGS zor olduğu için baraj puanı 270 olarak belirlenmiştir. Ancak 2016 YGS daha kolay olduğu için bu madde PMYO taban puanlarının üste çıkmasına sebep olabilir.2. YGS puan sıralaması. Bu da bir üstte ki maddeyle hemen hemen aynı.3. Polis Meslek Yüksek Okullarının kapasitesi. Polis Akademisi Başkanlığı ne kadar çok alım yapmak isterse istesin okullarda bu alımı destekleyecek kapasite olmazsa bu alımlar o oranda azalır. Yani 2016 alımları için şu anki kapasite belirleyici olacaktır.4. PMYO alınacak kişi sayısı. Okulların kapasiteleri belirlendikten sonra kişi sayısı belirlenir. Kişi sayısı ne kadar çok ise PMYO baraj puanı o kadar düşük olacak, kişi sayısı az ise baraj puanı yüksek olacaktır