Lise Mezunları Nasıl Polis PÖH Olur? İşte Polis Alımı Yolları

Lise mezunları nasıl polis olabilir? Polis olmak isteyenler nasıl bir yol izleyecek? İşte EGM polis alımları hakkında son bilgiler ve lise mezunlarının polis PÖH olmak için izleyecekleri yol.

Lise mezunları nasıl PÖH polis olur?

Kamu Bülteni.com'a mesaj atan binlerce lise mezunu, nasıl polis olabileceklerini sorusunu sordu. Biz de bu yazımızda lise mezunlarının nasıl polis olabileceklerini, nasıl özel harekat polisi olabileceklerine değindik ve adayların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini yazdık.

TEK YOL: LİSE MEZUNU PMYO POLİS ALIMI

Lise mezunlarının polis olabilmeleri için tek yol polis okuluna gitmek. Lise mezunu olan bir kişi, üniversitelere giriş sınavına girecek. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girecek adaylar, PMYO için belirlenen taban puanı geçince polis alımına başvuru yapabilir. PMYO polis alımı için başvuru şartları ise şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

e) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.) Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

PMYO ALIMI NE ZAMAN OLUR?

PMYO'lara polis alımı YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak.

LİSE MEZUNLARI NASIL PÖH OLUR?

Lise mezunlarının PÖH olması için de tek yol var. PMYO'lara girmek. Açıktan PÖH alımları sona erdi. Artık meslek içinden PÖH alımı yapılacak. PÖH olmak isteyen lise mezunlarının PMYO polis alımına başvuru yapması ve EGM'ye polis olarak girmesi gerekmektedir. EGM'ye polis olarak giren adaylar, daha sonra meslek içinden yapılacak özel harekat polisi alımına başvurabilir.

DİĞER YOL

YKS'ye giren ve taban puanı geçemeyen adaylar, lisans ya da ön lisans bölümleri tercih vererek üniversite mezunu olabilir, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından KPSS puanı ile yapılacak polis alımlarına başvuru yapabilir.