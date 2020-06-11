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Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Son Dakika Haberleri.. Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Polis ve bekçilerin yetki ve görevlerinin karşılaştırması

Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
11 Haziran 2020 Perşembe 01:18

Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda görüşülmeye devam eden Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili Kanun Teklifi ile yeni kararlar kabul edildi. EGM bekçi yetkileri ile ilgili alınan yeni kararlarda bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek. Ayrıca çarşı ve mahalle bekçileri, zor kullanma ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

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BEKÇİLER BUNDAN SONRA ETKİN ROL ALACAK

Bekçilerle ilgili kabul edilen kanun teklifinde yer alan maddelere göre EGM bünyesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri şahit oldukları suç ortamında etkin görev ve yetki sahibi olarak suçların işlenirken veya işlendikten sonra izleri meydandayken şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici önlemleri alarak müdahale edecek. 

Ayrıca bekçiler tarafından suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için muhafaza önlemlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.

BEKÇİLERE İKİ YENİ YETKİ VERİLDİ

TBMM'de EGM bünyesinde görev yapan bekçilerle ilgili görüşülen ve kabul edilen kanun teklifinde verilen iki yeni yetki şöyle:

– Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek.

– Çarşı ve mahalle bekçileri, zor kullanma ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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