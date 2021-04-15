Amirini şikayet eden kamu personeline ceza verilir mi?

Örnek olay Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun görev yeri amiri tarafından değiştirildi. Polis memuru da amiri hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine emniyet amiri hakkında dava açıldı. Emniyet amiri, görevi kötüye kullanma suçlaması ile açılan davadana beraat etti.

Bu gelişme üzerine amirini şikayet eden polis memuru hakkında disiplin cezası uygulandı. Ve polis memurunun, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 6/A-9 maddesi uyarınca ve bir alt ceza uygulanmak suretiyle "3 günlük aylık kesimi" cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

sgkrehberi.com'un ulaştığı tutanaklara göre, polis memuru söz konusu disiplin cezasının iptali için idare mahkemesinde dava açtı.

İdare mahkemesi ise, cezanın hukuka uygun olduğunu belirterek, polis memurunun talebini reddetti.

Polis memuru bu kez davayı temyiz etti.

Danıştay 12. Dairesi ise, memurların amirlerini şikayet etmelerine yönelik tartışmalarda örnek teşkil edecek bir karar verdi.

Daire, şikayetin bir kasıt unsuru taşımadığını ve memurun şikayet hakkını kullanmasından ibaret olduğunu belirterek, şikayet için disiplin cezası verilmesinin hukuka uygun olmadığını hükmmetti. Yüksek mahkeme, dolaysıyla idare mahkemesinin kararının bozulmasını istedi.

Dairenin dava ile ilgili kararı şöyle:

"....davacının da aralarında bulunduğu polis memurlarının Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü emrinde görevli iken başka birimlerde görevlendirilmeleri üzerine kendilerinin atanmasından sorumlu tuttukları Emniyet Amiri ...'den şikayetçi olmaları nedeniyle amirleri hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma sonucunda "Ceza Tayinine Mahal Olmadığı" yönünde karar verildiği, aynı zamanda Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2007/49 esas sayılı dosyasında ... hakkında görevi kötüye kullanmak suçlaması ile dava açıldığı, yargılama sonucu çıkan beraat kararının Yargıtay tarafından onandığı görülmektedir.

Her ne kadar..., hakkında yapılan yargılama sonucu beraat etmiş ise de; savcılıkça kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmeksizin dava açılması için yeterli delil olduğu sonucuna varılarak ceza davasının açıldığı ve davacının verdiği şikayet dilekçesinde, suç isnat etme kastı olan veya hakaret içeren ibarelere yer vermediği görülmüş olup, bir haksızlığa uğradığını samimi olarak düşünerek şikayet hakkını kullandığı sonucuna varılan davacının, şikayet dilekçesi üzerine sicil amiri hakkında yapılan inceleme neticesinde "Ceza Tayinine Mahal Olmadığına" karar verilmesinin tek başına davacının üstlerini haksız yere şikayet etmek suçunu işlediği savıyla cezalandırılmasını gerektirmediği açıktır.

Bu durumda; davacının yasalarla kendisine tanınan şikayet hakkını kullanmak suretiyle şikayet dilekçesi vermesinde, ilgiliyi haksız yere şikayet etmek maksadının bulunmadığı anlaşıldığından, davacının şikayet hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını engelleyecek şekilde disiplin cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır..."