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Son Dakika: Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi

Son Dakika: Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi

Son Dakika: Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi
Admin
Admin
08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:31

Son dakika: Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşti. Maaşlara yapılacak zam oranı yüzde 19.77'den yüzde 25'e çıkarıldı. Torba yasa teklifine eklenen madde komisyonda kabul edildi. EYT'liler bu orandan yararlanamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız'' demişti.

Emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklendi ve kabul edildi. EYT'liler bu orandan yararlanamayacak

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen memur maaşında zam artışı ilgili vergi düzenlemelerini kapsayan kanun teklifine önerge ile yeni bir madde ihdas edildi. Maddeye göre, işçi, memur ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı.

Yüzde 25'lik zam oranından 2023 yılı Ocak ayından önce ve 2023 yılı Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler faydalanabilecek. Buna göre, EYT'den faydalanan vatandaşların da bu kapsama alınması için ayrı bir önerge verileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber vermişti. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' demişti.

Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.

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