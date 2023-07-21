Emekliye seyyanen zam müjdesi! Tarih belli oldu, ek zam geliyor, işte yeni maaş tablosu© GazeteVatan

Seyannem zam konusunda emeklilerin gözü kulağı ekim ayında açılacak olan TBMM'de olacak. CNN Türk'te Büşra Arslantaş'ın sorularını Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz ile Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş canlı yayında yanıtladı. Uzmanlar memurlara yapılan seyyanen zammın emeklilere de yapılması teklifinin Meclis'e gelmesinin beklendiğini açıkladı.

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz zammı tutarlarının kesinleşmesi sonrası 'Memur maaş farkı ne zaman yatacak, seyyanen zam' ne zaman ödenecek sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Memurlara, Yüzde 17,55 oranındaki artış maaşlara yansıtılırken 8.077 TL'lik seyyanen artış ve 14 günlük maaş farkları ek bordro ile ödenecek.

SIRA MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİNDE

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile beraber memur zammı yüzde 17,55 olarak belirlendi. Buna ilaveten 3,7 memura 8077 TL seyyanen zam verilmesi kararlaştırıldı. Memur emeklisi ise yüzde 7,45 ek zam aldı. Memurlar 15 Temmuz'da yüzde 17,55 zamlı maaşlarını aldı. Şimdi 14 günlük maaş farkı, seyyanen zam ve memur emeklisinin Temmuz maaş farkları ödenecek.

Memurlara yetkili müdürlüklerden gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: "Personelin 15 Temmuz 2023 tarihli alacağı maaşları yüzde 17,55 oranında zamlı olarak hesaplandı. Seyyanen zam ve 14 günlük maaş farkları ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu personeli sistemine yeni maaşları yüklemesi sonrası yapılacaktır."

EMEKLİ-MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon kamu çalışanı için zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Temmuz ayından geçerli olacak olan yeni artışlarda farklar da yatırılıyor.

Hem memur emeklilerine zam farkları hem de memurlar için seyyanen artışlar bu ay içinde hesaplarda olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaş günlerinde yüzde 25 arttırılarak aylıklarını hesaplarında görecek.

Memurlarda taban maaşın 22 bin liraya çıkartılmasıyla birlikte kamu çalışanlarına yüzde 17,55 enflasyon artışı ve 8.077 TL'lik de seyyanen artış yapılmıştı.

Kamu çalışanlarına 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 8 bin 77 lira ilave ödeme yapılacak.

Memurlar 15 Temmuz'da aldıkları maaşlarında yüzde 17,55'lik enflasyon artışını gördüler. Bu artış 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için 14 günlük fark da alacaklar.

Ancak 8.077 TL'lik seyyanen artış kanunun yayımından sonra yürürlüğe girdiği için 15 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Bu yüzden 8.077 TL'lik seyyanen artışla ilgili bir fark oluşmadığından ilave ödeme olmayacak.

Seyyanen artışlar ve fark için memurlara ek bordro çıkartılıp ödemeler Maliyenin sistemine girilerek güncellenecek.

HERHANGİ BİR KESİNTİ YAPILMAYACAK

Yapılacak seyyanen ödemeden herhangi bir vergi, sigorta primi kesintisi yapılmayacak. Seyyanen zam unvan esas alınarak ödenecek, kıdem tazminatı hesabı ile sosyal ödemelerin hesabına dâhil edilmeyecek.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI HESABI

Örneğin 17,55 zam ile beraber bir polis memuru maaşı seyyanen zam hariç 18 bin 235 TL'den 21 bin 435 liraya yükseldi. Buna göre bu polis memuru için 14 günlük maaş farkı bu tutar esas alınarak hesaba yatırılacak.

SEYYANEN ZAM NE ZAMAN YATACAK?

"Seyyanen zam ne yatacak, maaş farkı ne zaman ödenecek" soruları merak ediyor. Seyyanen zam ödemelerinin 24-28 Temmuz arasında yapılması bekleniyor. Memur emeklileri ise yüzde 25'lik zam farklarını yine bu ay içinde alacaklar.

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz maaşları ise Kurban Bayramı öncesinde ödenmişti. Bu yüzden Emekli memurlar zam olmadan maaşlarını almışlardı. Şimdi yüzde 25 artıştan kaynaklı farklar da memur emeklilerine ödenecek. Bu ödemelerinden de 24-28 Temmuz haftası içinde yapılması bekleniyor.

SSK emeklileri ise 17 Temmuz'dan itibaren zamlı olarak maaşlarını almaya başladılar. Ayın 25'ine kadar tüm SSK emeklileri aylıklarını yüzde 25 artmış olarak alacak.

SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatacak.