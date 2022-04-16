Emekliler, emeği için Ankara’da buluşuyor Emekliler, emeği için Ankara’da buluşuyor Emekliler, yaşadığı ekonomik sorunlar ile ilgili olarak bugün Ankara’da bir araya gelecek…

Emekliler, maaşlarına ek zam yapılması ve artan fiyatlara karşı düşen alım güçleri için Ankara’da buluşuyor. Tüm Emekliler Sendikası, Emekliler ve Yaşlılar Meclisi ve Emekliler Dayanışma Sendikası tarafından organize edilen eylemle Türkiye’nin her yerinden gelen emekliler, Ankara Anıt Park Miting Alanı’nda “maaşlarına ek zam” talebi için seslerini duyurmaya çalışacak.

Ülkemizdeki 13 milyonu aşkın emeklinin 8 milyonu 3 bin liranın altında aylık alıyor. Açlık sınırının yarısını ancak alan emekliler var. Az maaşlara ve zamlara karşı Ankara’ya yürüyen emekliler, bugün Ankara Anıt Park Miting Alanı’nda düzenlenecek mitingle maaşlarına ek zam, artan maliyetlerin düşürülmesi için çağrıda bulunacak.

EYLEMİN YOĞUN KATILIM İLE OLMASI BEKLENİYOR

Tüm Türkiye’den çok sayıda emeklinin bir araya gelmesi beklenen miting, bugün saat 14.00’te Ankara Anıt Park’ta düzenlenecek. Mitingde emekli maaşlarına ek zam, bayram ikramiyelerinin iyileştirilmesi, tüketim ürünlerine gelen zamların geri çekilmesi gibi talepler dile getirilecek. Eyleme bazı siyasi parti temsilcilerinin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da katılması bekleniyor.