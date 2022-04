Emekliler, emeği için Ankara’da buluşuyor

Emekliler, maaşlarına ek zam yapılması ve artan fiyatlara karşı düşen alım güçleri için Ankara’da buluşuyor. Tüm Emekliler Sendikası, Emekliler ve Yaşlılar Meclisi ve Emekliler Dayanışma Sendikası tarafından organize edilen eylemle Türkiye’nin her yerinden gelen emekliler, Ankara Anıt Park Miting Alanı’nda “maaşlarına ek zam” talebi için seslerini duyurmaya çalışacak.

Ülkemizdeki 13 milyonu aşkın emeklinin 8 milyonu 3 bin liranın altında aylık alıyor. Açlık sınırının yarısını ancak alan emekliler var. Az maaşlara ve zamlara karşı Ankara’ya yürüyen emekliler, bugün Ankara Anıt Park Miting Alanı’nda düzenlenecek mitingle maaşlarına ek zam, artan maliyetlerin düşürülmesi için çağrıda bulunacak.

EYLEMİN YOĞUN KATILIM İLE OLMASI BEKLENİYOR

Tüm Türkiye’den çok sayıda emeklinin bir araya gelmesi beklenen miting, bugün saat 14.00’te Ankara Anıt Park’ta düzenlenecek. Mitingde emekli maaşlarına ek zam, bayram ikramiyelerinin iyileştirilmesi, tüketim ürünlerine gelen zamların geri çekilmesi gibi talepler dile getirilecek. Eyleme bazı siyasi parti temsilcilerinin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da katılması bekleniyor.

TEMEL TALEPLER EKONOMİ İLE İLGİLİ

Emeklilerin miting ile birlikte birçok talebi varken, öncelikli talepler ekonomi alanına ilişkin. Emekliler miting ile gıda fiyatlarına gelen zamların geri alınmasını, yılda dört maaş tutarında ek ödeme yapılmasını ve emekli maaşlarına yüzde 60 oranında yeni bir artış talep edecek. Bunlara ek olarak emeklilerin sendikal haklarının önünde bulunan engellerin de kaldırılması için çağrıda bulunulacak.

HAYAT PAHALILIĞI, EMEKLİLERİ ÖLÜME YAKLAŞTIRMAKTA

Yapılacak olan mitingin insanca bir yaşam sürmek isteyen emekliler tarafından yapılacağına dikkat çeken Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, emeklilerin yıllarca çalışmasına rağmen emekli olduktan sonraki süreçte açlık ve sefaletle yaşamlarını sürdürdüğüne dikkat çekerek, “Her geçen gün artan hayat pahalılığı biz emeklileri ölüme yaklaştırmaktadır. Maaşlarımıza yapılan yüzdelik artışlar daha aylıklarımıza yansımadan yapılan zamlarla eriyip gitmektedir. Her yeni gün temel ihtiyaç maddelerine her gün yapılan zamlar biz emeklilerin biraz daha yoksullaşması, biraz daha sefalete ve ölüme itilmesi demektir. Çalıştığımız yıllar boyunca maaşlarımızdan kesilen katkı payları yokmuş gibi sağlık hizmetlerinin her aşamasında bizden katkı payı alınmaktadır. Bu rakamlar emeklileri ölümle terbiye etmektir. Bu yüzden emekliler olarak bir miting ile bir araya geliyoruz” dedi.