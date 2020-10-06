Emekliler dikkat! İşte ocak ayında alınacak zam miktarı Emekliler dikkat! İşte ocak ayında alınacak zam miktarı Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak ayında yapılacak zam miktarında. Emeklilerin ocak ayında ne kadar zam alacağı yaklaşık olarak hesaplandı.

Emekliler dikkat! İşte ocak ayında alınacak zam miktarı

Emekliler dikkat! İşte ocak ayında alınacak zam miktarı Emekliler dikkat! İşte ocak ayında alınacak zam miktarı Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak ayında yapılacak zam miktarında. Emeklilerin ocak ayında ne kadar zam alacağı yaklaşık olarak hesaplandı.

Türkiye'de 13 milyonun üzerinde emekli, Ocak ayının yaklaşması ile birlikte zam haberlerini yakından takip etmeye başladı. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına iki defa zam alıyor. Yapılacak bu zamlarda en büyük etken, enflasyon oranları oluyor. Yeni Asır'dan Faruk Erdem milyonlarca emeklinin ne kadar zam alacağını yaklaşık olarak hesapladı. İşte Erdem'in konuyla ilgili yazısı:

Enflasyon rakamları emeklilerin ve memurların alacakları zamları belirliyor. Üç aylık enflasyon dün itibariyle belli oldu. Ancak YEP de bize ipuçları veriyor. Emekliler ve memurlar 2020 yılında iki zam aldılar.

mdi 2021 yılı için zam ayı yaklaşmasıyla birlikte oranlar hakkında da ipuçları gelmeye başladı. Bilindiği gibi emeklilerin zamlarını belirleyen en önemli unsurların başında enflasyon rakamları geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alırken memur emeklileri ve memurlar toplu sözleşme zammının üzerine enflasyon farkı da alıyor.

Dün açıklanan enflasyon oranıyla birlikte ilk üç aylık enflasyon da belli olmuş oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.44 oldu. Bu orana Ekim, kasım ve Aralık ayında oluşacak enflasyon oranları da eklenecek ve emekliler ile memurların zamları netleşmiş olacak.

Memura fark ödenecek

Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre enflasyon farkı ile bu oran artabilecek.

2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.

Programdaki yüzde 10.5'lik tahmin, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4.49 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkabilecek.