Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer bankaları da promosyonlarında artışa çağırdı. Emekli promosyonları ile ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak" açıklaması sonrası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 28 Mart itibarıyla emekli promosyonlarının hesaplara yatacağını duyurdu.

"28 MART'TA HESAPLARA YATACAK"

Bakan Işıkhan, emekli promosyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." ifadelerini kullandı.

"KAMU BANKALARI PROMOSYON MİKTARINI 8 BİN LİRA İLE 12 BİN ARASINDA BELİRLEDİ"

Öte yandan gün içinde AK Parti Kayseri mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli promosyonlarına ilişkin, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." dedi.

GEÇEN YILLARDA PROMOSYON MİKTARI 3 İLE 10 BİN LİRA ARASINDAYDI

Diğer taraftan önceki yıllarda emeklilere kamu bankaları tarafından 3 bin lirayla 10 bin lira arasında maaş promosyonu veriliyordu.