2007 öncesi sigortalılar emeklilik için Süpriz Karar!

Sigorta giriş tarihini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulamanız mümkündür. e-Devlet üzerinden sigorta başlangıcınızı görmek için hizmet döküm belgesine bakmanız yeterli oluyor. Bu belgede sigorta işlemlerinize dair tüm ayrıntıları görebilirsiniz.

SGK girişimi nasıl öğrenebilirim?

Ancak sigorta girişi yapılıp yapılmadı mı hemen öğrenmek isteyen kişi alo 170 hattını arayarak T.C bilgilerini vererek işe giriş(sigorta başlangıç) ve çıkışlarını öğrenebilir.

İLK BAŞLANGIÇ NUMARASIDIR

SSK Sicil numaranız sigortalı olduğunuz yani ilk işe başladığınız zaman size özel olarak tanımlanmış olan numaradır. SGK sicil numaranız ile gerektiği durumlarda sorgulama işlemlerinizi yapabilir ve sigorta durumunuz ile ilgili bilgilerinize erişebilirsiniz.

1 OCAK 2007'DE BİRLEŞTİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nca verilen sigorta numaralarının yerine 1 Ocak 2007'den itibaren TC kimlik numaraları kullanılmaya başlanıldı.

Bu süreçte farklı işyerlerinde çalışan kişiler için birden fazla sicil numarası alma ihtimali oluştu. 2007 öncesi farklı işyerinde çalışan sigortalılar birden fazla sigorta sicil numarası almış olabileceklerdir. Bu nedenle 2007 sonrası TC kimlik numarasına eşleştirilen sigorta numaranız ilk sigorta başlangıcınız olmayabilir.

BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE ÇALIŞANLAR DİKKAT!

Şayet elinizde sigorta giriş kartlarınız var ise bu sigorta giriş sicillerinin birleşip birleşmediğini kontrol etmeniz gerekir. Bu sigorta giriş kartlarınız yok ve eskiden çalıştığınız işyeriniz sigorta başlangıcı olarak e-devlet üzerinden görünmüyor ise SGK'ya başvuru yapın ve durumu iletin.

Özetle 2007 öncesi sigorta başlangıcı olanlar e-devlet üzerinden sigorta başlangıçlarını kontrol etmeli,

Bu yapılan kontrolde eski çalıştıkları işyerleri sigorta başlangıcı olarak görünmüyor ise varsa sigorta sicil belgeleri ile yoksa da yine SGK'ya durumu belirtir ve çalıştıkları dönemi de içeren dilekçelerini sunarak eskiden aldıkları sicil numaralarını öğrenmeleri gerekecektir. Bu sigortalının ilk başlangıcının tespitinde kritik öneme sahiptir. Böylelikle emeklilik hakları ve emeklilik yaşı tamamen değişecektir.