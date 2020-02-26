Sicil Affı Çıkacak mı? Son Durum Ne?

Geçen sene tam 3 kez kredi sicil affı yasası gündeme ulaştı ve 3 kez farklılık yapıldı . Geçen yıllarda yapılan düzenlemeler ile birçok esnafımız, emeklimiz, çalışanımız sicil affı yasasından yararlandı. 2020 yılında sicil affı çıkacak mı, bankalar ne zaman sicil affı uygulayacak, hangi uyacaklarını duyuran bankalar hangileridir, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası, Akbank, TEB, Denizbank veya Ziraat Bankasına borcu olan esnaf ve vatandaşlar aftan nasıl yararlanacaklar? detaylar haberimizde..

Bankaların kara listesine geçmiş olan sicil affı, 2019 yılı Resmi Gazete’de açıklanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kimlerin nasıl faydalanabileceği, başvuru şartlarının neleri gerekirmiş olacağı nasıl başvuru gerçekleşebileceği , Bu seneden itibaren meclisin gündeminde esnafın veya diğer çalışanların sicil notlarının iyileştirilmesine ilişkin bir proje gündeme henüz ulaşmış değil . Bunu son hal olarak açıklayabiliriz ancak ilerleyen günlerde böyle bir düzenlemenin görüşülmesi ihtimali vardır.

Sicil Affına Uyacaklarını Belirten Bankalar

Resmi Gazete’de yayımlanan esnaflara, emeklilere ve çalışanlara ön görülen sicil affı uygulamasında bankalara olan borcun ödenmeden veya yapılandırılmadan kişilere tertemiz bir sayfa açılması veya kara listeden silinmeleri mümkün değildir.

Eğer Bakanlar kurulundan buna ilişkin yeni bir düzenleme kabul edilirse, Sicil Affı Yasası olarak kamusaati.com bilgi arşivimizde yayınlanacaktır.

Geçen yıl yürürlüğe giren Sicil Affı Kanunu Metnini buradan inceleyebilirsiniz.

Kredi Kartı Borçlarına İlişkin Sicil Affı Düzenlemesi

Geçtiğimiz sene Resmi Gazetede duyurulan bir uygulama da kredi kartı borçlarına dair açıklama yapılmıştı . Bu Hususa göre kredi kartına borçlu olan vatandaşlar, borcun hepsini tahsil etmek üzere bankalara başvuru yapma hakkına sahip olmuşlardır . Bankalar Resmi Gazete’de de yayınlanan sicil affını hiçbir şekilde yerine getirmedikleri durumda, tüketicilere hakem heyetleri veya yargı yolu açılmıştır . Ancak bu düzenlemelerin hiçbiri bankanın her müşteri için tertemiz bir sayfa açarak kredi verme zorunluluğu kredi kartı kullanma zorlukları anlamını taşımamaıktadır .

Esnafa Sicil Affı Verilecek mi?

Sicil Affı Yasası Haricinde Kara Listeden Çıkma Yöntemi

Eğer bankaların kara listesinden sıyırılarak sicilinizin temizlenmesini talep ediyoruz;

Borçlu olduğunuz bankaya müracaat ederek , kara listeden çıkarmak istediği ve bununla alakalı borçlarınızın yapılandırılması konusunda bilgili olun .

Diğer bankalara olan risklerinizi veya tahsilatını sağlamış kredi kartı bakiyelerinizi tamamen yok edin .

Eğer banka borcun tekrar taksite bölünmesi olumsuz bakarsa , diğer bankalardaki borç yapılandırma kredilerine müracaat edin .

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