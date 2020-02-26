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Sicil Affı Çıkacak mı? Son Durum Ne?
Geçen yıl tam 3 kez kredi sicil affı yasası gündeme geldi ve 3 kez değişikliğe gidildi. Geçen yıllarda yapılan düzenlemeler ile birçok esnafımız, emeklimiz, çalışanımız sicil affı yasasından yararlandı. 2020 yılında sicil affı çıkacak mı, bankalar ne zaman sicil affı uygulayacak, hangi uyacaklarını açıklayan bankalar hangileri, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası, Akbank, TEB, Denizbank veya Ziraat Bankasına borcu olan esnaf ve vatandaşlar aftan nasıl yararlanacaklar? detaylar haberimizde..
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