 Bedelli askerlikte celp tarihleri ertelendi

Çukurova Üniversitesi 15 İşçi Personel Alımı yapacak, Çukurova Üniversitesi iş başvurusu, başvuru formu Çukurova Üniversitesi sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 5 Güvenlik Görevlisi, 9 Temizlik Görevlisi, 1 Sıhhi Tesisat Bakım Onarım İşçisi Olmak Üzere Toplamda 15 İşçi Personel Alımı yapacaktır. Başvuru detayları haberde...