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Bedelli askerlikte celp tarihleri ertelendi

Bedelli askerlikte celp tarihleri ertelendi Koronavirüsten Dolayı Bedelli Askerlik işlemleri de Ertelendi MSB, 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerini ileri bir tarihe erteledi.İşte Detaylar..

Bedelli askerlikte celp tarihleri ertelendi
17 Mart 2020 Salı 22:40

 Bedelli askerlikte celp tarihleri ertelendi

Bedelli askerlikte celp tarihleri ertelendi Koronavirüsten Dolayı Bedelli Askerlik işlemleri de Ertelendi  MSB, 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerini ileri bir tarihe erteledi.İşte Detaylar..

Son dakika haberine göre, bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ileri bir tarihe ertelendi.

DETAYLAR BİRAZDAN ...


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #covid 19 #Koronavirüs #bedelli askerlik
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