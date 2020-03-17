Bedelli askerlikte celp tarihleri ertelendi Koronavirüsten Dolayı Bedelli Askerlik işlemleri de Ertelendi MSB, 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerini ileri bir tarihe erteledi.İşte Detaylar..
Bedelli askerlikte celp tarihleri ertelendi
Bedelli askerlikte celp tarihleri ertelendi Koronavirüsten Dolayı Bedelli Askerlik işlemleri de Ertelendi MSB, 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerini ileri bir tarihe erteledi.İşte Detaylar..
Son dakika haberine göre, bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ileri bir tarihe ertelendi.
DETAYLAR BİRAZDAN ...
İlgili Galeriler