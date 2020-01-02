2020 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından 2022 engelli maaşlarına da zam geldi. 2020 yılında yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya çıktı.

2020 Yılı Engellilik İndirim Tutarları ve Maaşları Son Dakika!

2020 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından 2022 engelli maaşlarına da zam geldi. 2020 yılında yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya çıktı.

27 aralık 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 310 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılı engellilik indirim tutarları açıklanmıştır.

Engellilik İndirim Tutarları 2020 yılı için ocak ayından itibaren geçerli olup,

2022 kanununa göre engelli aylığı bağlanabilmesi için engelli kişinin yaşadığı hanede kişi başı gelirin toplamının net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekli şartıdır. Asgari ücretin artması ile bu sınır 609,6 TL’ olarak belirlendi..

2020 Yılı Engellilik İndirim Tutarları ve Maaşları aşağıda mevcuttur

Aylık gelir vergisi matrahı personelin hesaplanacak aydaki gelir vergisi dilimi ile çarpılarak anlaşılır bulunan gelir vergisinde de asgari geçim indirim tutarı uygulanarak personelin maaş geliri vebuna oranla vergisi tutarına ulaşılır. Aşağıda yer alan tabloda da vergi dilimin %15 olduğu dönemde gelir vergisinden indirilen buna kıyasla aylık maaş miktarı aktarılmıştır

Evde bakım maaşı nasıl ve nereden sorgulanır: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sitesi olan E-Devlet kapısında bulunan sayfa üzerinden anlık görebiliyor , evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar kişiler , büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi edinebiliyorlar

Adres değişikliği yapanlar aman dikkat: Engelli kişinin ikametgâh adresin de değişiklik yapılması durumunda , yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş iş günü içinde il müdürlüğüne bildirim yapılması zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem başlatılacaktır.

Evde bakım yardımını alamayan ne yapmalı? Evde Bakım Yardımına ilişkin konu ve işler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafınca yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu kişilerin bulundukları İl Müdürlükleri aracılığı ile bilgi edinebilirler

Ayrıca süreli raporu bulunanlar şahıslar için rapor süresinin bilmesi , adres değişikliği, gelir durumu değişikliği konuları gibi sebepleri olabilmektedir.

20020'DE KİM KAÇ LİRA MAAŞ ALACAK?