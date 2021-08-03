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Son dakika! 2021 YKS tercih süresi uzatıldı

Son dakika! 2021 YKS tercih süresi uzatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.

Son dakika! 2021 YKS tercih süresi uzatıldı
03 Ağustos 2021 Salı 23:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.' dedi.

İşte Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.

Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

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