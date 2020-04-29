Okullara 30 Nisan'a Kadar Verilen Ara 31 Mayıs'a Uzatıldı! Öğrenciler Uzaktan eğitime Devam Edecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs nedeniyle okullara verilen aranın 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini söyledi. Okullara 30 Nisan'a Kadar Verilen Ara 31 Mayıs'a Uzatıldı! Öğrenciler EBA Üzerinden Uzaktan eğitime Devam Edecek, LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle eğitimde alınan yeni kararları

açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

BİLİM KURULU'NUN TAVSİYESİ DOĞRULTUSUNDA...

Bakan Selçuk, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda okullara verilen aranın 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Yapılan mücadele çerçevesinde alınan kararları sizinle paylaşıyoruz. Salgının başladığı tarihten itibaren hızlı bir şekilde uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da yaşıyoruz. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun verdiği tavsiyeler ve bizim de aldığımız karar doğrultusunda; 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitime devam etme kararı aldık." dedi.

Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek

LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ

LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceğine dair de bilgi veren Bakan Selçuk, konuya ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, pazartesi günü yapacağını

bildirdi.

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