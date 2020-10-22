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ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi

ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi ÖSYM, KPSS ve AÖBT sonuçlarını bugün itibariyle açıkladı.

ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi
22 Ekim 2020 Perşembe 11:02

ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi

ÖABT'te bir sorunun cevabı değişti, 2 soru iptal edildi ÖSYM, KPSS ve AÖBT sonuçlarını bugün itibariyle açıkladı.

ÖSYM'nin açıkladığı sonuçlara göre Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nden 1 sorunun doğru cevabı değiştirildi. 2 Soru da iptal edildi.

ÖSYM'nin soru iptaline dair açıklaması

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 28 numaralı sorunun "D" olarak girilmiş doğru cevabın "C" olarak düzeltilmesine, ayrıca Beden Eğitimi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 55 numaralı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 74 numaralı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 52 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

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