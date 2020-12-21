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Koronavirüse İnat İncesu Ertuğrulgazi Anaokulu Eğitime Başladı

Koronavirüse İnat İncesu Ertuğrulgazi Anaokulu Eğitime Başladı

Koronavirüse İnat İncesu Ertuğrulgazi Anaokulu Eğitime Başladı
21 Aralık 2020 Pazartesi 18:13

Koronavirüse İnat İncesu Ertuğrulgazi Anaokulu Eğitime Başladı

21 Aralık Pazartesi tarihi ile eğitime kaldığı yerden devam etmeyi planlayan okul yönetimi velilerden okula devam etmesini talep eden veliler için dilekçe talep etti.Velilerin birçoğu bunaltıcı pandemi süreci içerisinde ve İncesu ilçesindede çok fazla riskli olmamasını göz önüne alarak öğrencilerini okula getirdi okulun ilk günü olmasına karşın okul mevcudunun Tamamı yerini aldı

Gerek Okul Öncesi eğitimin zorluğu gerek çocukların  bunaldığı şu pandemi döneminde ilaç gibi başlayan bu eğitim  süresinin hiç kimseyi  zor duruma bırakmadan devamlılığının sağlanmasını temmeni ediyor  gerek öğretmen gerek veliler olarak  bu süreci kazasız belasız atlatılmasını istiyoruz biliyoruz ki İncesu ilçesi  dar bir çevre ve buna karşın okul öncesi eğitim çağında ögrenci sayısı fazla okula gelen öğrencilerin anne babası çogunlukla çalışan kesimdir  ve ilçenin Merkezindeki  tek okul Öncesi Eğitim kurumu ise Ertuğrul Gazi anaokuludur.

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