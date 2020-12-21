Koronavirüse İnat İncesu Ertuğrulgazi Anaokulu Eğitime Başladı

Koronavirüse İnat İncesu Ertuğrulgazi Anaokulu Eğitime Başladı

21 Aralık Pazartesi tarihi ile eğitime kaldığı yerden devam etmeyi planlayan okul yönetimi velilerden okula devam etmesini talep eden veliler için dilekçe talep etti.Velilerin birçoğu bunaltıcı pandemi süreci içerisinde ve İncesu ilçesindede çok fazla riskli olmamasını göz önüne alarak öğrencilerini okula getirdi okulun ilk günü olmasına karşın okul mevcudunun Tamamı yerini aldı

Gerek Okul Öncesi eğitimin zorluğu gerek çocukların bunaldığı şu pandemi döneminde ilaç gibi başlayan bu eğitim süresinin hiç kimseyi zor duruma bırakmadan devamlılığının sağlanmasını temmeni ediyor gerek öğretmen gerek veliler olarak bu süreci kazasız belasız atlatılmasını istiyoruz biliyoruz ki İncesu ilçesi dar bir çevre ve buna karşın okul öncesi eğitim çağında ögrenci sayısı fazla okula gelen öğrencilerin anne babası çogunlukla çalışan kesimdir ve ilçenin Merkezindeki tek okul Öncesi Eğitim kurumu ise Ertuğrul Gazi anaokuludur.