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İşte YKS 2020'de en çok Boş kalan önlisans Bölümleri

İşte YKS 2020'de en çok Boş kalan önlisans Bölümleri İşte yerleştirmelerde en çok boş kalan önlisans bölümleri 2020 YKS Ek yerleştirme sonuçları

İşte YKS 2020'de en çok Boş kalan önlisans Bölümleri
03 Ekim 2020 Cumartesi 00:01

YKS 2020'de en çok boş kalan önlisans bölümleri

ÖSYM, 2020 YKS ek yerleştirme sonuçlarını 2 Ekim tarihi itibariyle ÖSYM tarafından açıklandı . İstatistiklere bakıldığında Önlisans'tan en fazla Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünün boşluk yaşandığı anlaşılmakta.

ÖSYM, 2020 YKS ek yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladı. Açıklanan istatistiklere bakıldığında Önlisans'tan en çokBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünün boş kaldığı görülüyor.

İşte yerleştirmelerde en çok boş kalan önlisans bölümleri

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1242

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 972

Bankacılık ve Sigortacılık 685

İşletme Yönetimi 576

Lojistik 537

Yerel Yönetimler 491

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 473

Dış Ticaret 451

İnşaat Teknolojisi 430

Maliye 416

Çağrı Merkezi Hizmetleri 296

Organik Tarım 290

Turizm ve Otel İşletmeciliği 278

Geleneksel El Sanatları 257

Posta Hizmetleri 249

Tekstil Teknolojisi 236

Mimari Restorasyon 234

Özel Güvenlik ve Koruma 224

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 213

Radyo ve Televizyon Programcılığı 199

Pazarlama 198

Moda Tasarımı 197

Basım ve Yayım Teknolojileri 194

Makine 187

Mimari Dekoratif Sanatlar 186

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 182

Elektronik Teknolojisi 167

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 164

Yapı Denetimi 153

Seramik ve Cam Tasarımı 132

Grafik Tasarımı 127

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 124

Süt ve Ürünleri Teknolojisi 119

Medya ve İletişim 114

İnsan Kaynakları Yönetimi 110

Elektronik Haberleşme Teknolojisi 105

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 96

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 96

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 95

Mobilya ve Dekorasyon 94

Elektrik 94

Giyim Üretim Teknolojisi 94

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 90

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 89

İç Mekan Tasarımı 88

Coğrafi Bilgi Sistemleri 87

Emlak Yönetimi 86

Kooperatifçilik 82

Bahçe Tarımı 80

Makine Resim ve Konstrüksiyonu 75

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Etiketler; #İşte YKS 2020de en çok Boş kalan önlisans Bölümleri #YKS 2020 #ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ
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