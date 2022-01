2022 Karne notu öğrenme, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, VBS giriş EBA 2022

Karne haftası geldi çattı. Tüm veliler e okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencilerinin karne notunu öğrenmeye çabalıyor. Peki karne notu nasıl öğrenilir? Milyonlarca öğrencinin karnesini e okul vbs üzerinden görebilirsiniz. E okul VBS giriş sayfasından e okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaparak karne notu görüntüleme, karne notu öğrenme, devamsızlık öğrenme ve sınıf tekrarı olup olmadığını öğrenme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

2022-2023 Eğitim öğretim yılı bu hafta itibariyle sona erecek ve öğrenciler karnelerini alacak. Peki karne almadan karne notu nasıl öğrenilir? Milyonlarca veli öğrencinin karnesini e okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden görecek. Peki e okul karne notu öğrenme nasıl yapılır?





E okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden veliler ve öğrenciler öğrencinin yıl sonu devamsızlık bilgisini, sınıf geçip geçmeyeceğini, ders ortalamalarını, karne notlarını, öğretmenlerin öğrenciye verdiği performans notlarını, taktir teşekkür hesaplama notlarını öğrenebilecek. E okul veli bilgilendirme sistemi aktif bir şekilde kullanmak için aşağıdaki haberimizi tüm detayıyla okuyabilirsiniz.

E OKUL KARNE NOTU ÖĞRENME

Okullardaki sınavların tamamlanması, performans ve proje notlarının verilmesiyle birlikte e-okul vbs giriş sayfası öğrenciler tarafından yoğunlukla kullanmaya başlandı. Bu sebeple e-okul bazen hata verebiliyor. Böyle durumlarda en sağlıklısı biraz bekleyip e-okula daha sonra girmek ya da e okul veli bilgilendirme sistemi giriş sayfasına gece girmek.



2022 Eğitim öğretim yılında ikinci dönem sınavları birçok okulda başladı ve 2 hafta boyunca devam edecek. Bu süreçte öğrencilerin ders notlarını, performans notlarını ve devamsızlıkları ile ortalamalarını e okul veli bilgilendirme sistemi ile görebilir ve durumu önceden öğrenip tedbir alabilirsiniz. Ayrıca sınavlar bittikten sonra öğretmenlerin e okul vbs 'ye öğrencinin notlarını girmeleri için 2 hafta süreleri vardır. Bu 2 hafta içerisinde öğretmenler öğrencilerin ders notlarını sisteme girebilir ve veliler ile öğrenciler de e okul veli bilgilendirme sistemi ile bu notları öğrenebilir.

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi ve VBS nedir?

VBS, özel okullarda ve devlet okullarında okuyan öğrencilerin istediği yerden istediği zaman internet bağlantısı aracılığıyla devamsızlık bilgisine, not bilgisine ve diğer bilgilere erişebileceği bir sistemdir. MEB tarafından hazırlanmakta ve yıl boyu kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Nakil işlemleri ve yeni kayıt işlemleri dahil her işlem e-okul üzerinden yürütülür.



Öğrenci ders notlarını, performans ve proje notlarını, yıl sonu ortalamalarını, dönem ödev bilgilerini e okul üzerinden görebilir.

Peki e-okul veli bilgilendirme sistemi nasıl giriş yapılır?

Öncelikle MEB’in öğretmenler ve öğrenciler için açtığı e-okul giriş sayfasına giriyoruz. Dilerseniz google'da e okul diye aratabilirsiniz. Dilerseniz de adres satırına http://e-okul.meb.gov.tr yazıp sayfaya gidebilirsiniz.



Açılan sayfada aşağıdaki gibi bir ekran görüyoruz. Bu sayfada iki tane giriş var. Bir tanesinden öğretmenler diğerinden de öğrenciler ve veliler giriş yapabiliyor. Öğrencinizin e-okul hesabına girebilmek için onun T.C. Kimlik Numarasını ve okul numarasını bilmeniz gerekiyor. Resimde de belirttiğimiz yere öğrencinin bu bilgilerini yazıyorsunuz ve güvenlik kodu kısmına da sistemin size ekranda verdiği gerekli rakamları yazıp giriş tuşuna basıyorsunuz.



E-okul giriş sayfası için tıklayınız.









Resimde de gördüğünüz gibi açılan sayfada sizden öğrencinin doğum ayını, gününü veya yılını, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe bilgisini veya sınıf bilgisini isteyebilir. Ayrıca kimlik kartındaki cilt no, sıra no gibi bilgilerden birini isteyecektir. Ayrıca sistem güvenlik için öğrencinin resmini teşhis etmenizi isteyecektir. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra “Tamam” butonuna basıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Eğer bilgileri yanlış girerseniz sistem sizi anasayfaya atıyor.





E-okul veli bilgilendirme sisteminde notlara nasıl bakarım?

E-okul sayfasına giriş yaptığınızda sol tarafta aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi bir menü çıkacak. Bu menüden “not bilgisi” kısmını tıklıyorsunuz ve öğrencinin bu dönem aldığı tüm derslerin yazılı ve performans notu ile her dersin karneye düşecek ortalama notunu sistem gösteriyor. Karneye düşecek not resimde de gördüğünüz gibi en sağda ve bordo renkte olan nottur.







Neden 5’lik sistemde not yok?

E-okulda bütün dersler artık 100’lük sistem üzerinden hesaplanıyor. Yani eskisi gibi karneye 1,2,3,4,5 gibi notlar girilmiyor. Karnede 0 ile 100 arası notlar gözüküyor.

Teşekkür ve takdir almak için kaç puan gerekiyor?

Teşekkür almak için tüm derslerin ortalamasının en az 70, takdir almak için ise 85 olması gerekiyor. Ayrıca taktir veya teşekkür almak için öğrencinin hiçbir dersten zayıfının ve disiplin cezasının olmaması gerekiyor.

Ders geçme notu kaç?

Yapılan son düzenlemeler ile her dersin geçme notu en az 50 olarak belirlenmiştir. Öğrenci o dersten 50’nin altında alırsa o dersten kalır. 50’nin üzerinde alırsa geçer.

E okul’dan devamsızlığı nasıl öğrenebilirim?

Yine soldaki koyu renkli menüde “Devamsızlık Bilgisi” butonu bulunmaktadır. Bu buton sayesinde öğrencinin tüm yıl boyunca yaptığı devamsızlığı görebilirsiniz.







Özürlü devamsızlıklar bölümünde öğrencinin izinli veya raporlu yaptığı devamsızlıklar gözükür.



Özürsüz devamsızlıklar bölümünde ise öğrencinin hiçbir mazereti olmadan yaptığı devamsızlıklar görülür.



Devamsızlıktan sayılmayan süreler ise öğrencinin izinli veya derse geç gelmelerinden oluşur.



Devamsızlık hakkı kaç gün?



Öğrencinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 gün özürlü ise 30 gün olacak şekilde düzenlenmiştir. Yani öğrencinin toplamda yıl boyunca 40 gün devamsızlık hakkı vardır.



Öğrencinin geçmişe dönük yılsonu ortalamalarını görebilir miyim?



E-okul veli bilgilendirme sistemi velinin tüm isteklerinin dikkate alarak hazırlandığı bir sistemdir. Bu sistem ile öğrencinizin tüm öğrenim hayatı boyunca aldığı belgeleri, yılsonu not ortalamalarını, eski devamsızlıklarını vs. hepsini öğrenebilirsiniz.







Soldaki koyu renkli menüden yılsonu ortalamaları butonuna tıkladığınızda öğrencinin geçmişe dönük okuduğu her sınıfın yıl sonu ortalamalarını görebilirsiniz.



E-okul üzerinden karneyi nasıl görebilirim?



Öğrencinin tüm not girişleri tamamlandığında yine soldaki koyu renkli menüden “E-KARNE” bölümüne tıklayabilir ve öğrencinin karnesini görebilirsiniz.

E-okul’dan başka neleri görebilirim?



E-okul VBS üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurularını, öğrencinin devamsızlık ve derse geç gelme bilgisini, öğrencinin tüm derslerine ait notları, öğrencinin proje ve performans ödevini, sınav tarihlerini, aldığı belgeleri, tüm yılların not ortalamalarını, sorumluluk sınavı bilgilerini, karnesini, nakil durumu ile ilgili gelişmeleri, sorumluluk ve ortalama yükseltme puanlarını, pansiyon bilgilerini ve daha birçok şeyi e okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden görebilirsiniz.



E-okul hakkında önemli hatırlatma : E-okul bugün 3 milyon öğrencinin, bu 3 milyon öğrencinin velisinin ve öğretmenin yani ortalama 9-10 milyonluk bir kitlenin sürekli kullandığı bir sistemdir. Bu sebeple e-okul sisteminde sık sık kesintiler gerçekleşebiliyor. Bizim önerimiz e-okula gece giriş yapmanız veya SMS bilgilendirme sistemine abone olmanızdır.



8383 MEB Mobil Bilgi Servisi’ne nasıl abone olurum?



Öğrencinin e-okul sayfasından duyurular bölümüne gelip orada altta bu servise abone olmak için gerekli yeri göreceksiniz. Oradaki açıklamaya göre:

“Bakanlığımız "8383 MEB Mobil Bilgi Servisi"'ne üye olarak öğrencilerinizin devamsızlık, sınav tarihleri, sınav, karne, diploma notlarının ve e-Okul'da yayinlanan diğer bilgilerinin SMS ile doğrudan cep telefonunuza gelmesini sağlayabilirsiniz.







GSM numaranız ile başvurmanız halinde telefonunuza başvurunuzu onaylamanızı isteyen bir SMS gönderilecektir. Bu mesajı yanıtlayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz.



Servis üye olunan her bir öğrenci için vergiler dahil ayda 2 TL ücretlendirilir. Ayrıca bir ücretlendirme bulunmamaktadır. Servis üyeliği, öğrenci mezun olana ya da abone tarafından sonlandırılana dek devam eder.”



E-okul hata veriyor





Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu sistem milyonlarca kişinin kullandığı bir sistem. Bu sistemde ara ara kısa süreli kesintiler olabilir. Bu sebeple bu kesintiyi gördüğünüz an 10 dakikada bir tekrar giriş yapmaya çalışabilirsiniz.



E-okula mobil telefon veya tabletten girebilir miyim?



Evet. Aşağıda verdiğimiz linkler ile hem tabletinizden hem cep telefonunuzdan e-okul VBS’ye giriş yapabileceksiniz.



E okul Veli bilgilendirme sistemi her dönem olduğu gibi bu dönem de oldukça fazla kullanılacak.



Eokul mobil girişi için tıklayınız.





Kamusaati.com ÖZEL HABER

UYARI! : Bu yazının tüm hakları Kamu haberleri sitesi olan Kamusaati.com'a aittir. "www.kamusaati.com" biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©