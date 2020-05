Dünya İnternet Sağlayacak Olan Elon Musk'ın Starlink uydularının testleri 3 ay içinde başlayacak

Elon Musk'ın Starlink internet uyduları, üç ay içinde test edilecek. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında her fırlatmada 60 adet Starlink uydusunu yörüngeye yerleştiriyor, Uydular, yörüngeye yerleşene kadar parlak ışık treni şeklinde Dünya'dan da gözlemlenebiliyor, Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak. İşte Detaylar

BETA TESTLERİ BAŞLIYOR SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, Starlink uydu internet hizmetinin 2020 yılının ortalarında ABD'de kullanıma sunulacağını belirtmişti. Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Starlink özel beta sürümünün yaklaşık üç ay içinde başlayacağını ve genel beta'nın da altı ay içinde kullanıma sunulacağını vurguladı. Statlink internet hizmetinin testleri ilk olarak ABD, Kanada ve Almanya gibi ülkelerde gerçekleşecek ve ardından bu hizmet tüm dünyaya yayılacak. İlk olarak başlayacak özel beta testinden, SpaceX çalışanlarının ve akrabalarının faydalanması bekleniyor. Eğer özel beta testleri sorunsuz bir şekilde tamamlanırsa, şirket belirli konumlar belirleyerek internet hizmetini sınırlı sayıdaki kullanıcılar için yayınlayacak. TEST İÇİN GEREKLİ SAYIYA ULAŞILDI Elon Musk daha önce yaptığı açıklamada, uyduları test edebilmek için en az 400 Starlink'in gerektiğinden bahsetmişti. SpaceX, geçtiğimiz günlerde 60 uyduyu daha yörüngeye yerleştirmiş ve toplam uydu sayısını 420'ye çıkarmıştı. TOPLAMDA 42 BİN STARLINK UYDUSU FIRLATILACAK SpaceX, toplamda 42 bin Statlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatmayı düşünüyor. Şu ana kadar toplamda 7 fırlatmada 420 adet uydu gönderen şirket, kademeli olarak bu sayıyı daha da artırarak, bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor. SpaceX şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu projenin tamamı 10 milyar dolara mal olacak. Eğer Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

