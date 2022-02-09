Müjde: Aday öğretmenlerde mülakat yok, zorunlu eğitim var Aday öğretmenlerde mülakat yok, zorunlu eğitim var Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği tamamlanmak üzere. Aday öğretmenler 240 saat mesleki eğitim alacak. Süreç sonunda mülakat yapılmayacak. Eğitimlere katılmayanlar 3 yıl görev yapamayacak

Aday öğretmenlerde mülakat yok, zorunlu eğitim var Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği tamamlanmak üzere. Aday öğretmenler 240 saat mesleki eğitim alacak. Süreç sonunda mülakat yapılmayacak. Eğitimlere katılmayanlar 3 yıl görev yapamayacak

Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanmasına yönelik yönetmelik çalışması tamamlanmak üzere. Öğretmenliği bir kariyer mesleği haline getiren kanunla öğretmenler sınav stresinden kurtuluyor. Öğretmenlerin kariyer yolculuğu, sınavlar yerine oryantasyon ve mesleki eğitim odaklı olacak.

Öğretmenlerin akademik kariyer yapması özendirilecek. Kanunda "adaylık", "öğretmenlik", "uzman öğretmenlik" ve "başöğretmenlik" olmak üzere 4 basamaklı bir kariyer gelişim sistemi tanımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de hafta başında yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki haftadan itibaren eğitimle ilgili tüm paydaşların görüşünü alarak hazırlamış olduğumuz yönetmeliğe son şeklini vereceğiz" demişti. Kanunun uygulanmasına yönelik detaylar şöyle:

AKS KALDIRILDI: Aday öğretmenlik, üniversiteden mezun olduktan sonra, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (KPSS) kazanan kişinin atandıktan sonraki 1 yıllık dönemine verilen isim. En az 1 yıl içinde çalışıp başarılı performans gösteren öğretmenler, Adaylık Kaldırma Sınavı'na (AKS) giriyordu. Sınavda başarı gösteren kişiler öğretmen olarak atanıyordu. Yeni dönemde artık AKS uygulanmayacak. Bunun yerine mesleki gelişim temelli bir değerlendirme süreci getirilecek.

240 SAAT EĞİTİM: Adaylık için minimum bir yıl, maksimum 2 yıllık bir süre öngörülüyor. Bundan sonraki öğretmen atamalarında öğretmenler, okullarına gidecekler ama hemen dersten sorumlu olmayacaklar. Öğretmenler, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. 240 saatlik bir mesleki gelişim ve oryantasyonlarıyla ilgili eğitim alacaklar, sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamaları tamamlayacaklar.

MÜLAKAT YOK: Süreci tamamlayan öğretmenler bir değerlendirme komisyonundan geçecekler. Değerlendirme komisyonuna öğretmenler gitmeyecek, herhangi bir mülakat ya da kanaat belirtme olmayacak. Öğretmenlerin 240 saatlik eğitimi tamamlayıp tamamlamadığına bakılacak.

EĞİTİMLER ZORUNLU

KİMLER BAŞARISIZ SAYILACAK? Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na mazeretsiz katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu'nca yapılacak değerlendirmede başarısız olanların görevine son verilecek ve bunlar 3 yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmayacak.

ÜCRET ARTIŞI NASIL OLACAK? Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Kanunla, uzman öğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltildi.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ NE OLACAK? Kanun, uzman öğretmenlik, başöğretmenlik, kadrolu, sözleşmeli ve özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin tamamını kapsıyor. Tüm öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı eğitimlere katılabilecek, sınavlara girebilecek ve sertifikasını alabilecek. Ancak ücret artışından sadece devlet okullarındaki öğretmenler yararlanabilecek.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

10 yılını doldurmuş öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek olan en az 180 saatlik mesleki gelişim eğitimlerine katılacaklar ve bu eğitimler sonucunda sınavda başarılı performans gösteren öğretmenler "uzman öğretmen" olacak. Uzman öğretmenlik unvanı için yapılacak yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Uzman öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenler de en az 240 saatlik mesleki gelişim eğitimlerine katılacaklar. Sınavlar, aldıkları eğitimin içeriğini kapsayacak. Sınavları Milli Eğitim Bakanlığı yapacak. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.