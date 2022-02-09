Bakan müjdeyi verdi: 17 Şubat'ta yeni engelli ataması yapılacak!

Yanık, bakanlık ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin engellilik alanındaki kamu kurumlarından temsilcilerin katılımıyla çevrim içi gerçekleştirilen "Engelli Bireylerin Bağımsız Yaşamasına Yönelik Sağlık ve Sosyal Hizmet Politikaları Eğitim Çalıştayı"nın açılışına katıldı.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, her canın özel bir değer ve Allah'ın emaneti olduğunu belirterek, emanetin değerini bilip onurlu bir hayat kurmanın en temel insan haklarından olduğunu söyledi.

Empati, fedakarlık ve yardımseverliğin miras kalan medeniyetin en önemli erdemlerinden olduğunu vurgulayan Yanık, bakanlığının hizmetlerinde ve faaliyetlerinde bakış açılarını bu kapsayıcılık ve değer sistemi üzerinden geliştirdiklerini ifade etti.

Kimin neye ihtiyacı varsa hizmetleri ona göre belirlediklerine işaret eden Yanık, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, genç tüm kesimlerin sağlıktan eğitime, çalışma hayatından sosyal hayata kadar her alanda gereksinimleri doğrultusunda planlamalar yaptıklarını, buradan hareketle, engellilerin hayata tam ve eşit katılımını sağlamak, sosyal hayatın doğal bir parçası olmalarını kolaylaştırmak amacıyla hükümet olarak 2005'te Engelliler Hakkında Kanun'u çıkardıklarını hatırlattı.

Türkiye'de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukukunu oluşturduklarını anımsatan Yanık, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, 2007'de Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'yi imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.

- "Çalışmalarımıza, 'yüzde yüz erişilebilirlik' hedefiyle devam ediyoruz"