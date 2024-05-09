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Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor

Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor

Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
Admin
Admin
09 Mayıs 2024 Perşembe 13:05

Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor

20 bin atama müjdesinin ardından, yeni mülakat sisteminin taslağı ortaya çıktı. Yeni taslağa göre; öğretmen adayları 14 haftalık konudan sorumlu olacak. Mülakatlar kamera kaydına alınacak ve 45 dakika sürecek. Adaylara birer kod verilecek ve heyet tarafından kimlikleri bilinmeyecek. Ayrıca adaylar salondan çıkmadan puanını öğrenecek.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik için 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi için 1.594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacağını açıklamasının ardında gözler mülakat sistemine çevrilmişti.

HER ADAYA BİR KOD VERİLECEK

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; yeni dönemdeki atamalar için uygulanacak mülakat sisteminde her adaya isim olarak bir 'kod' verilecek. Mülakatı gerçekleştirecek heyet, öğretmen adayının kimliğini bilmeyecek. Yüz yüze 45 dakika yapılacak olan sözlü sınav, kamera ile kayıt altına alınacak.

HAZIRLANMA İMKANLARI OLACAK

Öğretmen adayına; mülakat öncesi sistem üzerinden mesaj gönderilerek, sorumlu olduğu ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Böylece, adaya hazırlık yapma imkanı sunulacak. Mülakat, 14 haftalık konu ile sınırlandırılacak. Konu dışına çıkılmayacak. Öğretmen adayına genel kültür sorusu sorulmayacak.

ODADAN ÇIKMADAN PUANINI ÖĞRENEBİLECEK

Aday, kendisine yöneltilen sorular ve verdiği cevapları imzalayacak. Değerlendirme Komisyonu; öğretmen adayını, mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içerideyken öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Aday, kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevabı imzalayacak. Heyet, adayı mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içeride öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Söz konusu düzenleme, yönetmelik değişikliği ile yapılacak.

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