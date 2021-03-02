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'Çok yüksek riskli' kategoride bulunan Konya'da, eğlence mekanına baskın: 60 kişiye 243 bin TL ceza

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' bölge olduğu için kırmızı kategoride bulunan Konya'da, açık olan eğlence mekanında aralarında kadınların da olduğu 60 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 243 bin lira ceza uygulandı.

'Çok yüksek riskli' kategoride bulunan Konya'da, eğlence mekanına baskın: 60 kişiye 243 bin TL ceza
02 Mart 2021 Salı 12:27

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokak'taki eğlence mekanının, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı.

60 KİŞİ YAKALANDI

Bunun üzerine eğlence mekanına operasyon düzenleyen polis, içeride aralarında kadınların da bulunduğu 60 kişinin olduğunu ve alkol eşliğinde müzikli eğlence yapıldığını belirledi.

'Çok yüksek riskli' kategoride bulunan Konya'da, eğlence mekanına baskın: 60 kişiye 243 bin TL ceza

243 BİN TL CEZA KESİLDİ

60 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği toplam 243 bin lira para cezası uyguladı. İş yeri sahibi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

'Çok yüksek riskli' kategoride bulunan Konya'da, eğlence mekanına baskın: 60 kişiye 243 bin TL ceza

'Çok yüksek riskli' kategoride bulunan Konya'da, eğlence mekanına baskın: 60 kişiye 243 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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