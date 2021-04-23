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Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi

Ankara'da kapalı olması gereken bir bardan gelen sesler üzerine baskın yapan ekipler, mekanda 24 kişiyi eğlenirken yakaladı. Kuralların hiçe sayıldığı eğlenceye katılan şahısların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasını gerçekleştiren görevliler, bir kişinin temaslı olduğunu ve karantinada olması gerektiğini tespit etti. Baskında yakalanan kişilere toplam 23 bin 850 TL para cezası uygulandı.

Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
23 Nisan 2021 Cuma 11:17

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece yaptığı denetimde, Cinnah Caddesi'ndeki bir bardan sesler duyuldu. Kapalı olması gereken bara baskın yapan ekipler, içeride 24 kişiyi eğlenirken yakaladı. Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında bir kişinin temaslı olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi.

23 BİN 850 LİRA CEZA

İş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 23 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, temaslı kişiye de karantina kurallarını ihlalden toplam 23 bin 850 lira idari para cezası uygulandı. Faaliyeti durdurulan iş yeri kapatılırken, karantina kurulana ihlal eden kişi de eve götürüldü.

AYNI SOKAKTA İKİNCİ BASKIN

Öte yandan aynı bölgede Sümer-1 Sokak'ta yapılan denetimde de yine kapalı olması gereken bir eğlence mekanında 11 kişinin eğlendiği ve bu kişilere de para cezası uygulandığı belirtildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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